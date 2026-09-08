JT「Ploom CUBE」がデザインを刷新して新登場、都内各所でポップアップも

加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE（ブルーム・キューブ）」がデザインを刷新。Playfulなコンセプトのもと、マットな質感と手に馴染むフォルムを纏った新スタイルとして2026年9月8日より先行発売がスタートした。さらに、渋谷MIYASHITA PARKをはじめとする都内各所での期間限定ポップアップの展開も決定している。

遊び心あふれるデザインと最新加熱技術の融合今回のリニューアルでは「Play! Enjoy! CUBE!」をキーワードに、洗練された「ペブルホワイト」と存在感のある「コバルトブラック」の2色がラインナップ。持ち心地の良いマットな質感と、Ploomの原点でもある手のひらサイズのラウンデッドキューブフォルムが特徴。

機能面では、最新加熱技術「SMART HEATFLOW」を継続搭載し、本格的な味わいと豊かな吸いごたえを実現。また、スタイルに合わせてアレンジが楽しめるフロントパネルやファブリックバックカバーなどの専用アクセサリーも新たに展開される。

2026年10月1日（木）から10月12日（月）までの期間、渋谷MIYASHITA PARK内の「or」にて「THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE」を展開。遊び心あふれる空間の中でプロダクトの魅力を体感できる。さらに、9月8日からは新橋、上野、有楽町、原宿の都内4エリアでも順次ポップアップを展開中。全国発売（10月13日〜）に先駆けて新デバイスやアクセサリーを手に取ることができる機会となっている。

＜製品概要＞

商品名：プルーム・キューブ・スターターキット

カラー：ペブルホワイト、コバルトブラック

メーカー希望小売価格：2,980円（税込）

プルーム・キューブ・フロントパネル

カラー：ペブルホワイト、コバルトブラック、ライムグリーン、ライラックパープル、サンドブラウン

メーカー希望小売価格：1,480円（税込）

プルーム・キューブ・ファブリック・バックカバー

カラー：コーラルピンク、パステルミント、ミスティーブルー

メーカー希望小売価格：1,980円（税込）

発売日：2026年9月8日（火）：CLUB JT オンラインショップ、全国の Ploom Shop 等にて先行発売

CLUB JTオンラインショップ

デバイス https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000251

アクセサリー https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CG000252

2026年10月13日（火）：全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店等にて順次発売

＜イベント情報＞

THE SMOKING LOUNGE SHIBUYA by Ploom CUBE

会場：MIYASHITA PARK 内「or」（東京都渋谷区神宮前6-20-10）

期間：2026年10月1日（木）〜10月12日（月）

POP UPPloom LOUNGE Shimbashi：9月8日〜12月上旬

上野駅ポレイア広場：9月8日〜9月16日

有楽町東京交通会館：9月8日〜9月16日

原宿竹下口パーク：9月16日〜9月29日