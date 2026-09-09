Netflixは、恋愛リアリティシリーズ『あいの里』シーズン3を10月6日から独占配信する。全23話構成で、初回は第1話から第8話まで一挙配信される。

富士山のふもとで繰り広げられるオーバー35の「人間ドラマの交錯」

『あいの里』は、35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、古民家で共同生活を送りながらパートナーを探す恋愛ドキュメントバラエティ。2023年にスタートしたシーズン1、2024年配信のシーズン2に続く新シーズンとなる。

今シーズンの舞台は富士山のふもと。広大な土地に建つ赤いヴィンテージハウスを拠点に、参加者たちはDIYで住まいを整えながら半自給自足の生活を送る。都会の喧騒から離れた環境で寝食を共にする中、それぞれが抱える過去や人生の経験を語り合い、本音で向き合っていく。

参加者の中には離婚や死別、病気など、さまざまな人生の転機を経験してきた人々もいるという。傷や後悔を抱えながらも、再び誰かを信じ、愛そうとする大人たちの姿が描かれる。

あわせて公開された予告映像とキーアートでは、笑いあり涙ありの人間ドラマが展開されることを予感させる内容に。主題歌には、ポリス(The Police)の名曲「見つめていたい(Every Breath You Take)」が起用された。

スタジオMCは前シーズンに引き続き、田村淳とベッキーが担当。田村は新シーズンについて「めちゃめちゃ待ってた。修学旅行に行くみたいな感覚で待ってましたよ」とコメント。ベッキーも「収録日が段々近づいてくる感じがうれしかった。ふたを開いたらめっちゃ楽しいのが『あいの里』」と期待を寄せている。

また田村はシーズン3の見どころとして「人間ドラマの交錯」を挙げ、ベッキーは「喜びも感じたいし、悲しみとか、いろんな感情になりたい」と語った。

これまでのシリーズでも、住民たちの恋や人生模様に涙する2人の姿が大きな反響を呼んできたが、今シーズンも思わず涙を誘う名場面が続々登場するという。収録では田村とベッキーが同時に涙を流す場面もあったといい、シーズンを重ねるごとに増していく2人の“シンクロぶり”にも注目だ。

今シーズンではシリーズ史上最多となるカップル誕生の可能性があるほか、「あいの里」初となる奇跡も待ち受けているという。大人たちの不器用ながらも真剣な恋の行方に注目が集まりそうだ。





Netflixリアリティシリーズ「あいの里」 シーズン3 10月6日（火）より独占配信開始