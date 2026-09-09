藤井 風、東京ドームで2日間の「ピアノリサイタル」開催　ピアノ弾き語りで“原点”へ

藤井 風（Fujii Kaze）が11月20日（金）・21日（土）の2日間、東京ドームにて「藤井風 ピアノリサイタル」を開催することが発表された。

同公演は、Fujii Kazeの”原点”ともいえるピアノ弾き語りによるコンサート。10月31日の高雄公演を皮切りにスタートする、自身最大規模のワールドツアー「Prema World Tour」とは異なり、Fujii Kazeの独奏をコンセプトとした2日間限りの特別なリサイタルとなる。

あわせて公開されたキービジュアルでは、青空と木漏れ日を背景にしたタイトルロゴの下に、「出演者プロフィール」「公演の見どころ」といった項目が並び、花とピアノの絵文字による飾り罫、表組みの公演概要までを配置。「通称『ピアノの奇行師』」「最近はコンサートや作曲活動も盛んに展開し、活動の場を広げています」といったプロフィール文や、「リクエストコーナーもあるかも？」という一文も添えられている。巨大ドーム公演の告知でありながら、どこか個人制作のホームページやコンサート案内を思わせる仕上がりだ。

公演の見どころとしては、デビューアルバム『HELP EVER HURT NEVER』から最新作『Prema』までの楽曲を、ピアノ弾き語りや独奏で披露すると予告。キービジュアルには演目（予定）として「死ぬのがいいわ」「きらり」「満ちてゆく」「Prema」などが記載されている。

Fujii Kazeは幼少期からクラシックピアノを学び、12歳の頃より実家の喫茶店で撮影したピアノカバー動画をYouTubeに投稿。2021年には日産スタジアムで無観客ライブ「Fujii Kaze ”Free” Live 2021 at NISSAN stadium」を開催し、7万人収容の会場でグランドピアノ1台のみを用いたパフォーマンスを披露した。

2025年9月には、全曲英詞による3rdアルバム『Prema』をリリース。2026年10月から始まる「Prema World Tour」では、高雄を皮切りに福岡、大阪、東京、ソウルを巡り、2027年夏にはヨーロッパおよび北米での公演も予定されている。

「藤井風 ピアノリサイタル」のチケット最速先行受付（抽選）は、9月9日（水）12時よりスタートする。

「藤井風 ピアノリサイタル」

2026年11月20日（金）東京ドーム

開場17:00／開演19:00／20:30頃終演予定

2026年11月21日（土）東京ドーム

開場16:00／開演18:00／19:30頃終演予定

チケット最速先行受付（抽選）：

2026年9月9日（水）12:00〜9月23日（水・祝）23:59

特設サイト：https://hehn.fujiikaze.com/fpr/