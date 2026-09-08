LEE JISOO、全編韓国撮影の「MISMATCH」MV公開、「ちぐはぐさ」を表現

LEE JISOOのデビューシングル「MISMATCH」のMusic Videoが、9月8日（火）21時に公開された。

HANAのメンバーとして活躍するLEE JISOO。自身の誕生日でもある9月8日（火）にソロデビューを果たした。HANAのメンバーがソロとしてデビューするのは今回が初。

「MISMATCH」は、自分の欠点や不器用さを否定するのではなく、それも含めて「自分らしさ」として人生を歩んでいく姿を描いた楽曲。LEE JISOO自身がこれまで歩んできた人生や感じてきた葛藤を、そのまま音楽へと落とし込んだ。日常にある小さな”ちぐはぐ”を通して、「完璧を目指さなくてもいい」というメッセージを届けるとともに、それは本人の生き方そのものでもある。不完全な自分に拍手を送り、少しずつ自分を好きになっていく、そんな前向きな一歩を優しく後押ししてくれる楽曲となっている。

Music Videoは彼女の母国である韓国にて全編撮影され、監督はNOVVKIM（ノブキム）が担当した。「MISMATCH」を通してLEE JISOOが伝えたい「ちぐはぐさ」を様々なシーンで表現。乱雑に置かれた服の中には彼女がかねてから着用していた私服も置かれており、LEE JISOOの歩んできた道のりを表現している。HANAの「JISOO」ではなく、ソロ歌手「LEE JISOO」でしか見られない様々な表情に注目が集まる。

■LEE JISOO コメント

M1：MISMATCH

昨日より少し丸みを帯びたような顔、左右非対称な両目。

鏡を覗き込むたびに一つずつ増えていく欠点と同じくらい、めちゃくちゃな一日。

思い通りにいかない一日も、気に入らない自分自身も、結局は「私」という存在の一部なのだから。

簡単には愛せないような不完全ささえも抱きしめて、いつか私たちみんなが、自分の欠点に拍手を送れるようになりますように。

M2：Movie Star

ありのままの自分でいさせてくれた、私のムービースターへ贈るラブレター。

＜リリース情報＞

LEE JISOO

Debut Single「MISMATCH」

2026年9月8日リリース

https://leejisoo.lnk.to/MISMATCH

=収録曲=

M1：MISMATCH

Lyrics : JISOO LEE, View, NATHAN

Music : NATHAN, View, JISOO LEE, HOHO

M2：Movie Star

Lyrics : JISOO LEE, CHANMINA

Music : JISOO LEE, CHANMINA, AVIN, SLAY, Chase