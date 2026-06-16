配信中はSNSでも、職場や学校でも話題が持ち切りとなる恋愛リアリティショー。番組や企画ごとに異なるシチュエーションやルールが用意されていることが多いが、恋リア好きからしたら「あ～このパターンね」といった、“恋リアあるある”に気が付くことも。

“恋リアあるある”のひとつに、家族や友人に相手を紹介するシーンがある。現在ABEMAで配信中の『時計じかけのマリッジ』でも同様のシーンが登場し、SNSで大きな話題を呼んだ。

『時計じかけのマリッジ』(通称:とけマリ)とは?

恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。

参加している経営者のあやか、現役アナウンサーのゆか、モデルのなつえがそれぞれ友人を招いて、自身の婚約者に紹介した。あやかの友人でYouTuber・えみ姉、ゆかの友人でお笑い芸人・レインボー池田、なつえの友人でNana Tokuseが招かれた。

レインボー池田がゆかを呼び出して「好きじゃなさそう」「チューしてるところ想像できる?」と覚悟を問うような場面や、あやかの友人えみ姉からの友人としての“査定”、なつえの友人Nanaは「スキンシップは?」と恋の進展状況を確認するなど、愛のある厳しい目線にSNSでは議論を呼んだ。

ここまでSNSで熱量高く議論が交わされるというのは、「自分だったらこう感じる」といった自己投影をしているからなのではないだろうか。

友人に紹介するといった、実生活でもあり得るシチュエーション。 実際に「恋人と友達を紹介したいのか?」というアンケートを、マイナビニュース会員に500人を対象に6月5日に実施したので、結果を紹介する。

――結果は次のページで!