JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」では9月23日から10月21日まで、「SuicaのペンギンフェアFINAL」を開催する。Suica誕生25周年の節目となる2026年度末をもって「Suicaのペンギン」が卒業することを受け、今回がグランスタで楽しめる最後のフェアとなる。期間中は、「ありがとう」「おつかれさま」などのメッセージを添えたスイーツや、思い出として手元に残したくなるグッズなど、新作10商品とグランスタ限定商品を含む24商品が登場するという。

SuicaのペンギンフェアFINAL

メッセージを添えたスイーツなどが登場

「Suicaのペンギンのキャラメルバターサンドイッチ『ありがとう』『だいすき』(レーズン)『おつかれさま』『ひとやすみ』(ショコラアプリコット)」(1箱3個入り 1,780円)は、4種類のメッセージとSuicaのペンギンを描いた缶入りのスイーツ。「ありがとう」「だいすき」はレーズンキャラメル、「おつかれさま」「ひとやすみ」はショコラアプリコットをサンドしている。食べ終わった後は、小物入れとして缶を使うこともできる。販売場所は「(NO) RAISIN SANDWICH」。

「まんじゅう SuicaのペンギンBOX」(1箱3個入り 698円)は、こし餡を包んだ香ばしい揚げまんじゅう。さまざまな表情のSuicaのペンギンをデザインした2種類のボックスに入っている。持ち手付きのパッケージで、期間中合計1,200箱の数量限定となる。販売場所は「御門屋TOKYO」。

まんじゅう SuicaのペンギンBOX(グランスタ限定・期間限定)

「広尾のビスチィーヌ - こっちにおいで Suicaのペンギン -」(2,990円)は、「広尾のビスチィーヌ」とSuicaのペンギンがコラボレーションした商品。「リッシュピスターシュ」「クランベリーチーズ」「マロングラッセ」の3種類を詰め合わせ、4種類のSuicaのペンギンの表情をデザインしている。パッケージには、広尾や東京の街を歩くSuicaのペンギンが描かれている。販売場所は「BURDIGALA TOKYO」。

広尾のビスチィーヌ - こっちにおいで Suicaのペンギン -(グランスタ限定)

「Suicaのペンギンカステラ」(1,188円)は、Suicaのペンギンを描いたハニーカステラ。Suicaのペンギンが並ぶ限定ラッピングで販売し、期間中合計800個の数量限定となる。販売場所は「nuevo by BUNMEIDO」。

「Suicaのペンギンせんべい」(770円)は、Suicaのペンギンを描いた小さなせんべい。香ばしく焼き上げ、和風だしをきかせたカレー南蛮味に仕上げている。期間中、合計1,000袋の数量限定となる。販売場所は「富士見堂」。

「Suicaのペンギン缶」(1缶5個入り 1,728円)は、SuicaのペンギンがSuicaのICカードを持つ姿を描いた手のひらサイズの缶入りチョコレート。ジャンドゥーヤを含む5個のチョコレートを詰め合わせている。食べ終わった後は、小物入れとしても使える。販売場所は「Caffarel -Il Gianduia-」。

「Suicaのペンギントランク缶」(1缶7個入り 2,484円)は、旅行用トランクをイメージした缶にチョコレートを詰めた商品。ジャンドゥーヤなど7個のチョコレートが入っている。エンボス加工を施した缶に立体的な持ち手を付け、SuicaのICカードを持つSuicaのペンギンを描いている。食べ終わった後は、東京土産やインテリアとしても楽しめる。販売場所は「Caffarel -Il Gianduia-」。

「Suicaのペンギン メープルかりんとう」(3袋 864円)は、メープルの甘さを楽しめるかりんとう。和と洋を組み合わせた東京駅限定の味わいとなっている。Suicaのペンギンと子どものペンギンを描いたクリアポーチに入っており、食べ終わった後は小物入れとしても使える。販売場所は「日本橋錦豊琳PLUS」。

Suicaのペンギン メープルかりんとう(グランスタ限定)

「カップくず餅」(8個 550円)は、1人分ずつカップに入ったくず餅。Suicaのペンギンを描いた限定パッケージで、黒みつときな粉を合わせて楽しめる。販売場所は「船橋屋 こよみ」。

「Suicaのペンギン マカロン8個入り」(5,076円〜)は、Suicaのペンギンがラデュレのマカロンタワーを持つ姿を描いた淡いピンク色のボックス入り。8個のマカロンは、好きなフレーバーを選ぶことができる。販売場所は「ラデュレ」。

Suicaのペンギン マカロン8個入り(グランスタ限定)

「Suicaのペンギン プリントマカロン」(557円)は、ピスタチオ味のマカロンにSuicaのペンギンの表情をプリントしたもの。3種類のデザインからランダムで1種類が入る。8個入りボックスに追加する場合は、1個につき130円で購入できる。なくなり次第終了となる。販売場所は「ラデュレ」。

Suicaのペンギン プリントマカロン(グランスタ限定・期間限定)

「Suicaのペンギンカヌレ」(640円)は、最高級クーベルチュールのダークチョコレートを使ったカヌレ。外側のカリッとした食感と、もちっとした食感が特徴で、冷やすとチョコレートのパリッとした食感も楽しめるという。Suicaのペンギンの笑顔を描いている。数量限定で販売する。販売場所は「カヌレリテ」。

「プリントチョコレートSuica」(1缶8個入り 864円)は、SuicaのICカードをイメージした缶に、Suicaのペンギンをプリントしたチョコレートを詰めた商品。東京土産やちょっとした贈り物にも適したサイズとなっている。販売場所は「TOKYO!!!」。

プリントチョコレートSuica

普段使いできるグッズも

「ほぼ日手帳miniキーホルダー(Suicaのペンギン)」(1,320円)は、「ほぼ日手帳」を約10分の1サイズにしたミニチュアキーホルダー。表紙にはSuicaのペンギンの顔を描き、内側にはほぼ日手帳のようなミニノートを備えている。鉛筆型のストッパーが付いており、実際に書き込むこともできる。販売場所は「ほぼ日手帳ストア」。

「ほぼ日手帳weeks Suicaのペンギン/Tokyo［日本語版・英語版/1月/月曜はじまり］」(1個、日本語版3,190円、英語版3,300円)は、東京駅丸の内駅舎を背景にSuicaのペンギンを描いた手帳。マットな赤レンガ調の表紙に光沢のあるイラストを施し、立体感のある仕上がりとなっている。背表紙や裏表紙にもSuicaのペンギンを描いている。販売場所は「ほぼ日手帳ストア」。

ほぼ日手帳weeks Suicaのペンギン/Tokyo(グランスタ限定)

「Suicaのペンギン/とことこシール」(550円)は、Suicaのペンギンと子どものペンギンが歩く姿をデザインしたシール。さまざまな表情や足跡、カラフルな旗などを組み合わせ、ノートなどに貼って楽しめる。販売場所は「ほぼ日手帳ストア」。

「Suicaのペンギン『ありがとう』アクリルキーホルダー」(1,210円)は、笑顔のSuicaのペンギンと「ありがとう」のメッセージをデザインしたアクリルキーホルダー。「だいすき」シリーズも9月16日に登場する予定となっている。販売場所は「(NO) RAISIN SANDWICH」。

「Suicaのペンギン ステッカーパック『ありがとう』・『おつかれさま』」(各2枚、880円)は、メッセージを添えたステッカーのセット。「ありがとう」には「要冷蔵」のバターサンドステッカー、「おつかれさま」には「休憩しよう」のバターサンドステッカーが入っている。「だいすき」シリーズも9月16日に登場する予定。販売場所は「(NO) RAISIN SANDWICH」。

Suicaのペンギン ステッカーパック「ありがとう」・「おつかれさま」(グランスタ限定)

「Suicaのペンギン 小風呂敷 顔」「Suicaのペンギン 小風呂敷 水玉」(1,650円)は、Suicaのペンギンの顔を大きく描いたものと、水玉模様の2種類。弁当を包んだり、ハンカチやバッグの目印にしたり、首元のアクセサリーとして使ったりできる。販売場所は「かまわぬ GIFT STAND」。

左:Suicaのペンギン 小風呂敷 顔・右:Suicaのペンギン 小風呂敷 水玉(グランスタ限定)

「Suicaのペンギンフェイス刺繍入りハンカチ」(1,980円)は、Suicaのペンギンの顔を丸く刺繍したハンカチ。シャツ生地を使用しており、丈夫で長く使えるという。無地、ストライプ、チェックなど複数の柄を展開する。販売場所は「OLD-FASHIONED STORE TOKYO」。

「Suicaのペンギン刺繍タオルハンカチ」(1,100円)は、Suicaのペンギンを刺繍したタオルハンカチ。今治産のふんわりとした生地を使い、5色、3種類のSuicaのペンギンのデザインを展開する。販売場所は「OLD-FASHIONED STORE TOKYO」。

「Suicaのペンギン刺繍ブローチ」(3,300円)は、繊細な刺繍でSuicaのペンギンを表現したブローチ。日本製で、バッグや帽子、ジャケットなどのアクセントとして使える。販売場所は「OLD-FASHIONED STORE TOKYO」。

「Suicaのペンギン十色柄 印伝小銭入」(2,970円)は、さまざまな表情のSuicaのペンギンを描いた印伝の小銭入れ。職人が一つひとつ漆を施した伝統的な印伝を使い、L字ファスナーを採用。カードも収納でき、伝統的な趣とSuicaのペンギンのかわいらしさを組み合わせている。販売場所は「INDEN・YA×JIZAING」。

Suicaのペンギン十色柄 印伝小銭入(グランスタ限定)

「Suicaのペンギン ハンドタオル」(660円)は、2色の糸で織り上げたジャカード織りのハンドタオル。ブラウンはさまざまな表情のSuicaのペンギン、グレーはSuicaのペンギンと子どものペンギンをデザインしている。販売場所は「トレニアートトウキョウ」。

Suicaのペンギン ハンドタオル

2,000円以上の購入でオリジナルボールペンをプレゼント

期間中、対象ショップでSuicaなどの交通系電子マネーを使って2,000円以上購入すると、オリジナルのSuicaのペンギンボールペンが1本もらえる。

白と黒の2種類があり、どちらか1本をランダムで配布する。フェア商品やSuicaのペンギン商品以外の購入でも、金額条件を満たせば対象となる。配布期間は9月23日から10月21日までで、なくなり次第終了。1会計につき1人1本までとなる。

対象ショップは「(NO) RAISIN SANDWICH」「御門屋TOKYO」「BURDIGALA TOKYO」「nuevo by BUNMEIDO」「富士見堂」「Caffarel -Il Gianduia-」「日本橋錦豊琳PLUS」「船橋屋 こよみ」「ラデュレ」「カヌレリテ」「TOKYO!!!」「ほぼ日手帳ストア」「かまわぬ GIFT STAND」「OLD-FASHIONED STORE TOKYO」「INDEN・YA×JIZAING」「トレニアートトウキョウ」。

「SuicaのペンギンフェアFINAL」は、9月23日から10月21日までグランスタ東京で開催する。Suicaのペンギンとの最後のフェアを記念したスイーツやグッズを手に取れる機会となる。