第1位には、Brick bake bakers by Pâtisserie easeの「クラフトフィナンシェ(プレーン)」(1個 300円)が選ばれた。話題のシェフパティシエ・大山恵介氏が手掛けるブランドの人気商品で、発売以来、高校生から高齢者まで幅広い層を虜にしてきた、店内のオーブンで焼き上げるフィナンシェ。東京駅の赤レンガをモチーフにした象徴的なフォルムに、焦がしバターのコクとアーモンドの香ばしさを凝縮。ひと口ごとに広がる「カリッ」とした軽やかな食感と、ふんわり溶けるような口どけが特徴で、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にも適した商品となっている。

投票コメントでは、「ふわっとした生地で食感が良く、バターの香りもしっかり感じます。プレーンのほか、さまざまな見た目も華やかなフレーバーがあるので、詰め合わせてお土産にもおすすめです。」(20代・女性)、「外はカリッと、中はじゅわっとしていて、とても好みのフィナンシェ!」(20代・男性)、「差し入れでいただいた時に初めて食べました。とてもおいしかったです」(40代・男性)、「焼き上がりのほんのり甘い香りが『食べたい!』と我慢できず、自分のおやつ・ご褒美に買ってしまいます」(30代・女性)といった挙がった。

Brick bake bakers by Pâtisserie ease「クラフトフィナンシェ(プレーン)」(1個 300円)※ボックス(小)は別途70円

第2位は、香炉庵 KOURO-ANの「東京鈴もなか(4袋入)」(1,350円)だった。香ばしい鈴型のもなかに、上品で甘さ控えめなこし餡と、もっちりとして柔らかな求肥を閉じ込めた商品。ひと口ごとに広がる餡の風味と求肥の食感が絶品だという。東京駅らしさを感じられる、和菓子の定番人気商品となっている。

投票コメントでは「和菓子の手土産をお客さまに聞かれた際、"銀の鈴"をモチーフにした、香炉庵さんの商品をおすすめしています。口に入れると餡のやさしい甘さと最中の香ばしさが広がり、さらにモチっとした求肥がたまらない!!あっという間に1袋なくなってしまいます。季節限定の餡もあるので、さまざまな味が楽しめます。かわいいパッケージで自分の旅の思い出に、贈り物にもピッタリです!」(30代・女性)、「鈴型の一口サイズが可愛らしく、上品な甘さのこしあんと求肥がおいしかったです。箱に鈴が付いているのもかわいいので、お土産に渡すといつも喜ばれます」(50代・女性)といった声が集まった。

香炉庵 KOURO-AN「東京鈴もなか(4袋入)」(1,350円)

第3位はザ・メープルマニアの「メープルクッキー詰合せ缶」(2種各7枚入2,500円)だった。不動の人気を誇るメープルバタークッキーと、グランスタ限定の「メープルショコラクッキー」を詰め合わせた限定缶。ブランドロゴを大胆に配した高級感漂う黄金の缶は、大切な人への贈り物や東京土産にも最適。

同商品には「東京駅といえば!のスイーツ。ひと口食べれば、メープルの香りが口いっぱいに広がり、しあわせな気分になります。ほどよい甘さで飽きない味。どの世代に渡しても、喜ばれる手土産です」(30代・女性)、「家族も含め大好きでよく購入します。お土産に渡しても、とても喜ばれます」(40代・男性)といった声が集まった。

第4位には、東京あんぱん豆一豆(まめいちず)の「東京レンガぱん4個パック」(1箱1,660円)が選ばれた。東京駅丸の内駅舎を象徴する赤レンガを、なんとそのままのサイズで再現した名物あんぱん。小豆を練り込んだ風味豊かなパン生地の中には、赤練り餡の層と白餡を絶妙にブレンドした「特製オリジナルクリーム」が、二層構造でたっぷりと詰まっている。

「某アイドルも大好きという、ほどよい甘さで飽きない味。どの世代に渡しても、喜ばれる手土産です」(30代・男性)、「家族も気に入っている商品。あんことクリームの両方の味が楽しめるのも良いです」(40代・男性)といった声が寄せられている。

第5位は、COCORISの「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」(6個入1,620円)。"木の実"をテーマにしたスイーツ専門店の看板商品。スペイン産ミルクチョコレートと香ばしいオリジナルクッキーで、濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペーストをサンドした。

投票者からは、「定番中の定番。出張や旅行のお客さまからオススメを聞かれた時は、COCORISさんをお伝えしています」(30代・男性)、「お土産でこれを買っておけば、間違いない!」(30代・男性)といった声が寄せられている。

第6位には、じゃがボルダの「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 鰹と昆布のうまみだし味」(4袋入1,047円)がランクインした。鰹と昆布から取り切った、華やかに薫る"だし"の旨味を楽しめる定番の味。厚切りポテトチップスに、凝縮したおいしさのしずくを吹きかける独自製法を採用し、外はパリッと、中はサクサク。粉(K)が(G)手(T)につきにくい仕様を実現している。甘いものが苦手な人への手土産にもおすすめだという。

じゃがボルダ「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 鰹と昆布のうまみだし味」(4袋入1,047円)

第7位は、Curly's Croissant TOKYO BAKE STANDの「プレミアムクロワッサンBOX」(1箱4個入1,300円)だった。北海道産小麦と発酵バターを使用したプレミアムクロワッサンの専門店。素材の風味を大切に、店内厨房で丁寧に焼き上げている。「パリッ、サクサク」とした表面と、中は驚くほど「しっとり」とした極上の食感が楽しめる。

Curly's Croissant TOKYO BAKE STAND「プレミアムクロワッサンBOX」(1箱4個入1,300円)

第8位は、喫茶店に恋して。の「クレームブリュレタルト」(4個入950円)。パリとろ食感のひと口ブリュレで、バニラ香るプディング風クリームの表面を直火でパリッとキャラメリゼしてあり、割るとクリーム層の下からほろ苦いキャラメルソースがとろりとあふれ出す。

第9位はNow on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!の「チーズケーキサンド」(1個410円)。北海道産の生クリームとオーストラリア産のクリームチーズを絶妙なバランスで合わせ、低温でじっくりと時間をかけて焼き上げた。なめらかな口どけのチーズケーキを、しっとり食感の特製サブレでサンドした商品。

Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!「チーズケーキサンド」(1個410円)

第10位は、(NO) RAISIN SANDWICHの「キャラメルバターサンドイッチ」(4個入1,580円)だった。フードディレクターの平野紗季子さんがプロデュースする、実店舗はグランスタ店のみの人気商品。果実入りバタークリームとキャラメルを、発酵バターたっぷりのサブレでサンドした。「レーズン」と「ショコラアプリコット」の2種入り。