ゴディバ ジャパンは9月9日、ハロウィン限定の「ゴディバ ブラックキャット コレクション」全8アイテムを全国のゴディバショップ、GODIVA caféおよびゴディバ オンラインショップで順次発売する。

ゴディバ ブラックキャット コレクション

「2026年のハロウィンが美味しく幸せに満ち溢れたものになるように」との願いが込められた、ハロウィン限定の全8アイテムを発売する。今年は、サンリオのポムポムプリンやクロミのぬいぐるみチャームが付いたアソートメントも登場。パリを拠点とするアーティスト、ナタリー・レテのイラストを取り入れたコレクション。

販売期間は9月9日～10月31日。数量限定のため、なくなり次第終了する

黒ネコとゴーストを描いたチョコレートアソート

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G ショコラ アソートメント 9粒入」(2,322円)は、ミルク塩キャラメルガナッシュ、ミルクアップルガナッシュ、ダークラズベリーの3種類のG ショコラ計9粒を、黒ネコとゴーストを描いた筒状のボックスに詰め合わせた商品。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G ショコラ アソートメント 9粒入」(2,322円)

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入」(540円)は、ワッフルのさくさくとした食感が楽しめるひと口タイプのチョコレート「G クリスピーショコラ」3粒を、黒ネコとゴーストを描いたパッケージに詰め合わせた商品。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入」(540円)

ポムポムプリンやクロミとの限定セット

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G ショコラ アソートメント 3粒入+ポムポムプリン ポーチ オンラインショップ限定」(2,750円、送料別)は、G ショコラと、2026年に30周年を迎えたポムポムプリンのポーチをセットにしたゴディバ オンラインショップ限定商品。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G ショコラ アソートメント 3粒入+ポムポムプリン ポーチ オンラインショップ限定」(2,750円、送料別)

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入+ポムポムプリン ぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定」(4,070円、送料別)は、G クリスピーショコラと、黒ネコに扮したオリジナルデザインのポムポムプリンのセット。黒ネコのフードは外しても使える。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入+ポムポムプリン ぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定」(4,070円、送料別)

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入+クロミ ぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定」(4,070円、送料別)は、10月1日から販売する。2025年のコラボレーションで好評だったクロミが今年も黒ネコに扮して登場。G クリスピーショコラとセットになっている。クロミの黒ネコフードは外しても使用できる。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入+クロミ ぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定」(4,070円、送料別)

ポーチやバッグ付きのセットも

「ゴディバ ブラックキャット コレクション カレ アソートメント 4枚入 ポーチ付き」(1,980円)は、ミルクと50%ダークの2種類のカレに、黒ネコを描いた水玉模様のポーチのセット。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション カレ アソートメント 4枚入 ポーチ付き」(1,980円)

「ゴディバ ブラックキャット コレクション ハロウィン パーティセット」(3,402円)は、アソートメント4粒入をはじめ、ゴーストが描かれた巾着に入ったG キューブやモンブラン ラングドシャクッキーなどを詰め合わせた商品。黒ネコをプリントしたバッグも付属する。

「ゴディバ ブラックキャット コレクション ハロウィン パーティセット」(3,402円)

「ゴディバ ブラックキャット コレクション パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入」(696円)は、まろやかな甘みのパンプキンパウダーをホワイトチョコレートに練り込み、ラングドシャ生地でサンドしたパンプキン ラングドシャクッキー。パッケージには黒ネコとゴーストが描かれている。