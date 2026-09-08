ファミリーマートは9月8日、価格はそのままに"ちょっとおトク"な仕様とした弁当2品を全国のファミリーマートで発売した。

同社では、続く物価上昇の中でもおトクに買い物を楽しんでもらえるよう、さまざまなおトクな企画を実施している。8月25日から実施した第1弾では、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」(465円)にコロッケをトッピング、「ごま油の香り! ジューシー肉シュウマイ弁当」(698円)は肉シュウマイを1個増量して発売した。

第2弾として、9月8日～9月21日までの2週間限定で「タルタル白身フライの海苔弁当」(598円)の白身フライの個数を1.5倍に増量、また「スパイス香る! ロースかつカレー」(645円)はチーズをトッピングして販売する。

「タルタル白身フライの海苔弁当」は、タルタルソースがかかった白身フライをメインにつくね、ちくわの磯辺揚げ、コロッケ、金平ごぼうなどを盛り付けた海苔弁当。期間限定で、白身フライの個数を1.5倍に増量した。

「スパイス香る! ロースかつカレー」は、玉ねぎの旨みと甘味、スパイス感のあるカレーソースにロースとんかつをのせたかつカレー。期間限定でチーズをトッピングしている。