【2026年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、暑い日もすっきり食べられる明太クリームうどんや、ロースカツを贅沢にのせた丼など、さまざまな商品が発売されています。

2026年9月の新商品5品まとめ(9月8日〜9月14日)

「ガーリックオニオンのグリルチキン弁当」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、福岡県、佐賀県、大分県

にんにくを効かせたオニオンソースで味付けしたグリルチキンを楽しめるお弁当です。

「ちゅるもち明太クリームうどん」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 東北、関東、東海、山口県、九州

たっぷりのつゆで味わう明太クリームうどんです。明太子を和えたうどんの色鮮やかな見た目と、もちもちとした食感をお楽しみいただけます。

「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

とんかつを、醤油やかつお出汁などの旨みを効かせた割り下で煮込み玉子でとじた、旨みが染み込んだロースかつ丼です。

※9月13日以降順次発売

「バター香る海老ピラフ」(496円)

価格 : 496円

販売地域 : 青森県、岩手県、秋田県、福島県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、静岡県、近畿、島根県、岡山県、広島県、四国、福岡県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県

旨みの詰まったブイヨンで炊き上げた御飯に、具材を合わせてバターで炒めた香ばしい海老ピラフです。

※9月13日以降順次発売

「肉の旨み溶けこむつゆが決め手の牛丼」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

割り下と玉ねぎの煮汁でふんわり煮た牛肉を味わう一品です。

※9月14日以降順次発売

まとめ

とんかつを出汁で煮込み、玉子でとじた「醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼」や、つゆがしっかり染み込んだ牛肉をのせた「肉の旨み溶けこむつゆが決め手の牛丼」は、がっつり食べたいときにぴったり。にんにくのパンチが効いた「ガーリックオニオンのグリルチキン弁当」は、暑さで体力を奪われがちな夏にうれしい、スタミナ満点の一品です。

ほかにも、ちゅるもちっとした食感が楽しめる「ちゅるもち明太クリームうどん」や、バターの香ばしい風味が広がる「バター香る海老ピラフ」など、注目の商品が発売されているので、ぜひお近くのセブン‐イレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用