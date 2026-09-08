幸楽苑は9月15日、期間限定メニュー「鶏白湯らーめん」(830円)、「担担麺」(860円)、「麻辣担担麺」(860円)の3種を全店で発売する。

鶏の旨みとコクが広がる「鶏白湯らーめん」

鶏白湯らーめんは、鶏ガラやモミジを丁寧に炊き出し、野菜や昆布、鰹節、椎茸を合わせることで、さっぱりとしながらも旨味とコクを感じられる軽やかな口当たりに仕上げた。「餃子セット」(1,030円)、「チャーハンセット」(1,130円)、「ミックスセット」(1,330円)も用意する。

白胡麻の香ばしさとコクが楽しめる「担担麺」

担担麺は、煎り胡麻のコクと豚骨の旨みが広がるクリーミーなスープに、特製麻辣油で程よい辛さと山椒の風味を加えた。粗挽きそぼろやナッツの食感、シャキシャキ野菜の優しい味わいが胡麻の風味を引き立てる一杯。「餃子セット」(1,060円)、「チャーハンセット」(1,160円)、「ミックスセット」(1,360円)も販売する。

痺れる辛さの「麻辣担担麺」

麻辣(マーラー)担担麺は、まろやかな白胡麻ペーストと濃厚な豚骨スープに、特製麻辣油で辛みと山椒のシビれを効かせた。刺激的な辛みと香りが、粗挽きそぼろなどの具材やモチモチの中太麺とマッチする本格的な味わい。「餃子セット」(1,060円)、「チャーハンセット」(1,160円)、「ミックスセット」(1,360円)も用意する。

なお、「幸楽苑since1954+幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンを取り扱わない。テイクアウト・デリバリーは対象外となる。