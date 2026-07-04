JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは7月2日、「グランスタ東京」における「東京駅限定 定番手土産スイーツ 2026 売上ランキングTOP10」を発表した。同ランキングは、グランスタ東京限定商品を対象に(期間限定商品は対象外)、2026年5月1日～5月31日の実店舗売上金額に基づき作成された。

東京駅限定 定番手土産スイーツ 2026 売上ランキングTOP10

店頭では行列をなし、連日好評の「COCORIS」が7年連続の1位を獲得した。さらに今年は、作り手の情熱が注がれた一品や、素材本来のおいしさを大切にしたスイーツが集まる「銀の鈴エリア」のスイーツショップから6商品がランクイン。そのうち3商品が初ランクインする結果となった。

東京駅限定 定番手土産スイーツ 2026 売上ランキングTOP10

7連連続1位に輝いたのは、"木の実"をテーマにしたスイーツ専門、COCORISの「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」(6個入 1,620円)。濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペーストを、フランス製ミルクチョコレートとオリジナルのクッキーでサンドした商品。

2位は、THE DROSの「サンドクッキー[マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ]」(9枚入 1,404円)。ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンド。冷蔵庫や冷凍庫で冷やすことで、パリッとした心地よい食感とともに、涼やかな味わいを楽しめる。

THE DROS「サンドクッキー[マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ]」(9枚入 1,404円)

3位は、ザ・メープルマニアの「メープルクッキー詰合せ缶」(2種各7枚入 2,500円)だった。人気のメープルバタークッキーとグランスタ限定商品のメープルチーズクッキーを詰合せた限定缶。高級感あふれる金の缶に、大きくブランドロゴをあしらったグランスタ限定商品。

4位は、nuevo by BUNMEIDOの「メープルカスティーラ6個入」(1,296円)。卵・砂糖・小麦粉・水飴だけのシンプルなカステラは、卵のコクがおいしさの秘密。メープルを加えることで、しっとり濃厚なメープルの香りが口いっぱいに広がる。贅沢感が味わえるスティックタイプの焼き菓子。

nuevo by BUNMEIDO「メープルカスティーラ6個入」(1,296円)

5位は、喫茶店に恋して。の「クレームブリュレタルト」(4個入 950円)。累計販売数500万個を突破したスイーツ。パリとろ食感のひとくちブリュレで、バニラ香るプディング風クリームを、直火でパリッとキャラメリゼした。

6位は、Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!の「チーズケーキナウ ショコラアソート10個入」(2,484円)。チーズケーキを焼き菓子にした「チーズケーキ ナウ」の一番人気商品。ほんのりレモンをきかせたスタンダードなチーズケーキ風「カマンベール&エダム」と、東京駅限定3種のチーズとガーナ産ダークチョコレートをあわせた「ショコラ」を詰め合わせた。

Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!「チーズケーキナウ ショコラアソート10個入」(2,484円)

7位には、Mr. CHEESECAKEの「CREAMY BAKED CHEESECAKE(4個入り)」(1,782円)が初ランクインした。芳醇なチーズの香りがあふれる、ひとくちチーズケーキ。パルミジャーノ・レッジャーノやクリームチーズで、チーズの香ばしさと旨味を楽しめる。東京駅舎の赤レンガを彷彿とさせる限定パッケージ。

Mr. CHEESECAKE「CREAMY BAKED CHEESECAKE(4個入り)」(1,782円)

8位は、BURDIGALA TOKYOの「広尾のビスチィーヌ 8個入りアソート」(2,700円)。広尾に住む「マダム・ビスチィーヌ」が愛犬と散歩を楽しむ様子を描いたパッケージ。5種類のスパイスを独自にブレンドし焼き上げたビスキュイに、ガナッシュをサンドした。クランベリーチーズ2個、マロングラッセ2個、リッシュピスターシュ4個入り。

BURDIGALA TOKYO「広尾のビスチィーヌ 8個入りアソート」(2,700円)

9位には、Brick bake bakers by Pâtisserie easeの「クラフトフィナンシェ(プレーン)」(1個 300円)が初ランクイン。店内のオーブンで焼き上げるフィナンシェ。東京駅のレンガをモチーフにした形に仕上げたフィナンシェは、焦がしバターとアーモンドの香ばしい香りと、焼き立てのカリっと食感が特長。

Brick bake bakers by Pâtisserie ease「クラフトフィナンシェ(プレーン)」(1個 300円)

10位には、MIYUKAの「あずき沙風練」(12個入 2,890円)が初ランクイン。あずきの甘納豆の粒が入ったあずきクリームを、フランス産カマルグの塩を隠し味に使用した、さっくりサブレでサンドした。和洋の調和した味と見た目が楽しめるクッキー缶。サブレのほんのりとした塩味が、甘いあずきクリームを引き立てる。