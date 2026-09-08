【9月8日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年9月の新商品5品まとめ(9月8日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「生パスタ ポルチーニ香るきのこクリーム」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 572kcal

※新潟・中部(静岡除く)・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

秋の味覚であるポルチーニの芳醇な香りと旨みが口いっぱいに広がる、濃厚なきのこクリームソースが自慢の生パスタが登場。もちもちとした食感の生パスタがソースとよく絡み、贅沢な味わいを楽しめます。

「温・冷 気分で選べる! 半熟玉子と磯辺揚げのぶっかけうどん」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 539kcal

※近畿・九州・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※一部地域では商品仕様と栄養成分とアレルギー情報が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

国産小麦粉を使用したコシのあるうどんに、半熟玉子とちくわの磯辺揚げを合わせた一品。温めても冷やしてもたべられる、その日の気分に合わせて楽しむ商品になっています。

「0秒パスタサラダ ビビンパ風」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 381kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パスタにピリ辛のコチュジャンドレッシングをかけ、シャキシャキ野菜の上にコチュジャンマヨ、さらにしっとりとした蒸し鶏とたまごをトッピングした「0秒パスタサラダ ビビンパ風」が登場。振らずに蓋を開けてすぐ食べられるこちら。忙しい日のランチにもぴったりなサラダです。

「食感を楽しむ! ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 282kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オクラやなめこ、長芋といった体に嬉しいネバネバ具材に、たくあんや押し麦のプチプチとした食感が楽しい新メニューが登場。コクのある黒酢入りのゆずポン酢で、野菜をさっぱりと味わえる商品になっています。

「特撰 豚まん(塩)」(270円)

価格 : 270円

エネルギー : 317kcal

※中部・近畿・中四国・九州・沖縄地域のローソンのみの取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

独自にブレンドしたというこだわりのもちもち生地で、玉ねぎの自然な甘みと豚肉の旨みを最大限に生かした塩味の特撰豚まんが登場。ジューシーな肉汁と素材本来の美味しさが口いっぱいに広がる、肌寒い季節に嬉しいホットスナックに仕上がっています。

まとめ

9月8日発売の新商品は、「生パスタ ポルチーニ香るきのこクリーム」や「温・冷 気分で選べる! 半熟玉子と磯辺揚げのぶっかけうどん」、「特撰 豚まん(塩)」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用