「Suica」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
みずほ銀行・JR東日本「J-Coin Pay」を通じてチャージする実証実験
鉄道 04/03 17:57
2019年03月15日(金)
【ゼロからはじめるApple Pay】第5回「Suica」アプリで快適ライフ
iPhone 03/15 06:00
2019年02月28日(木)
新しい生活を、新しいiPhoneと(その1) - 電子マネーの強者Suicaを味方にする
iPhone 02/28 16:38
2019年02月18日(月)
JR東日本、預り金なしの訪日外国人旅行者向けICカード販売
マーケティング 02/18 10:37
2019年02月16日(土)
2019年01月25日(金)
JR東日本「モバイルSuica」年会費無料化、ガラケーはサービス縮小
鉄道 01/25 09:15
2019年01月16日(水)
JR東日本、一部機種で提供を終了するモバイルSuicaのサービス発表
モバイル 01/16 16:10
2019年01月11日(金)
『新幹線変形ロボ シンカリオン』に「Suicaのペンギン」が初登場
鉄道 01/11 16:01
2019年01月10日(木)
JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン
鉄道 01/10 14:37
2018年11月16日(金)
2018年10月14日(日)
東京モノレール、JALマイル1,000ポイントが当たるキャンペーン開始
鉄道 10/14 18:23
2018年10月13日(土)
機種変更するとき「Suica」の残高はどうなるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 10/13 10:30
鉄道トリビア 第477回 東武日光駅から箱根・富士山方面へ、乗換え改札なしで行ける
鉄道 10/13 08:00
2018年10月02日(火)
JR東日本ら「Suica」と1枚にまとめられる「地域連携ICカード」開発
鉄道 10/02 15:50
2018年09月17日(月)
「Suica」「PASMO」など10/15からセブン銀行ATMでチャージ可能に
鉄道 09/17 07:09
2018年09月14日(金)
セブン銀行ATM、「Suica」「PASOMO」「楽天 Edy」チャージ可能に
マーケティング 09/14 10:45
2018年08月02日(木)
みずほ銀行とJR東日本、iPhone向け「Mizuho Suica」を提供開始
モバイル 08/02 12:05
2018年08月01日(水)
みずほ銀行とJR東日本、iPhone向けに「Mizuho Suica」を提供開始
ビジネストレンド 08/01 13:26
2018年05月24日(木)
JR東日本「Suica」が「Google Pay」に対応、5/24からサービス開始
鉄道 05/24 14:47
2018年04月22日(日)
SuicaのオートチャージはどこまでOK? 全国相互利用の落とし穴を点検
鉄道 04/22 07:00
2018年04月11日(水)
京浜急行バス、羽田空港・横浜駅の自動券売機でSuica等も対応--チャージも可
エアライン 04/11 07:56
2018年04月09日(月)
2018年04月08日(日)
Suicaがオートチャージ新機能で進化 - その背景にあるものとは?
鉄道 04/08 07:00
2018年03月15日(木)
新幹線を使いこなす 第1回 新幹線のネット予約&IC乗車は今--エクスプレス予約とスマートEXの違い
鉄道 03/15 11:30
2018年03月09日(金)
PASMOやSuicaもOK! 関空発着リムジンバスで交通系ICカード開始--奈良交通
エアライン 03/09 06:30
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