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「Suica」の最新情報・話題まとめ

交通系ICカードのSuica(スイカ)の新サービスや活用方法を、電車やバスに限らず、幅広くニュースやコラムで紹介します。

2019年04月03日(水)

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みずほ銀行・JR東日本「J-Coin Pay」を通じてチャージする実証実験

鉄道 04/03 17:57

2019年03月15日(金)

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【ゼロからはじめるApple Pay】第5回「Suica」アプリで快適ライフ

iPhone 03/15 06:00

2019年02月28日(木)

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新しい生活を、新しいiPhoneと(その1) - 電子マネーの強者Suicaを味方にする

iPhone 02/28 16:38

2019年02月18日(月)

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JR東日本、預り金なしの訪日外国人旅行者向けICカード販売

マーケティング 02/18 10:37

2019年02月16日(土)

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【ゼロからはじめるApple Pay】第4回 Apple PayにSuicaカードを登録するには?

iPhone 02/16 18:00

2019年01月25日(金)

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JR東日本「モバイルSuica」年会費無料化、ガラケーはサービス縮小

鉄道 01/25 09:15

2019年01月16日(水)

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JR東日本、一部機種で提供を終了するモバイルSuicaのサービス発表

モバイル 01/16 16:10

2019年01月11日(金)

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『新幹線変形ロボ シンカリオン』に「Suicaのペンギン」が初登場

鉄道 01/11 16:01

2019年01月10日(木)

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JR各社と京急電鉄、吉野家で「ピピッとして丼当たる」キャンペーン

鉄道 01/10 14:37

2018年11月16日(金)

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iPhoneのバッテリーが切れると改札から出られなくなる? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 11/16 17:42

2018年10月14日(日)

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東京モノレール、JALマイル1,000ポイントが当たるキャンペーン開始

鉄道 10/14 18:23

2018年10月13日(土)

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機種変更するとき「Suica」の残高はどうなるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 10/13 10:30

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鉄道トリビア 第477回 東武日光駅から箱根・富士山方面へ、乗換え改札なしで行ける

鉄道 10/13 08:00

2018年10月02日(火)

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JR東日本ら「Suica」と1枚にまとめられる「地域連携ICカード」開発

鉄道 10/02 15:50

2018年09月17日(月)

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「Suica」「PASMO」など10/15からセブン銀行ATMでチャージ可能に

鉄道 09/17 07:09

2018年09月14日(金)

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セブン銀行ATM、「Suica」「PASOMO」「楽天 Edy」チャージ可能に

マーケティング 09/14 10:45

2018年08月02日(木)

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みずほ銀行とJR東日本、iPhone向け「Mizuho Suica」を提供開始

モバイル 08/02 12:05

2018年08月01日(水)

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みずほ銀行とJR東日本、iPhone向けに「Mizuho Suica」を提供開始

ビジネストレンド 08/01 13:26

2018年05月24日(木)

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JR東日本「Suica」が「Google Pay」に対応、5/24からサービス開始

鉄道 05/24 14:47

2018年04月22日(日)

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SuicaのオートチャージはどこまでOK? 全国相互利用の落とし穴を点検

鉄道 04/22 07:00

2018年04月11日(水)

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京浜急行バス、羽田空港・横浜駅の自動券売機でSuica等も対応--チャージも可

エアライン 04/11 07:56

2018年04月09日(月)

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新幹線を使いこなす 第2回 新幹線のネット予約&IC乗車は今 - JR東日本のモバイルSuica特急券はお得?

鉄道 04/09 06:00

2018年04月08日(日)

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Suicaがオートチャージ新機能で進化 - その背景にあるものとは?

鉄道 04/08 07:00

2018年03月15日(木)

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新幹線を使いこなす 第1回 新幹線のネット予約&IC乗車は今--エクスプレス予約とスマートEXの違い

鉄道 03/15 11:30

2018年03月09日(金)

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PASMOやSuicaもOK! 関空発着リムジンバスで交通系ICカード開始--奈良交通

エアライン 03/09 06:30

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