JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーは7月2日、グランスタ東京における「東京駅限定弁当 2026 売上ランキング TOP10」を発表した。同ランキングは、グランスタ東京限定商品を対象に(期間限定商品は対象外)、2026年5月1日～5月31日の実店舗売上金額に基づき作成された。

東京駅限定弁当 2026 売上ランキング TOP10

売上ランキングでは、「オーベルジーヌ」の東京駅限定特製カレー弁当が堂々の1位に輝き、3年連続の1位獲得となった。今回、初ランクインを果たしたのは、中央通路エリアの「神戸コロッケ」で販売している、たくさんの副菜を楽しむことができる弁当の1商品にとどまった。そのほかの9商品は、弁当・惣菜ショップが集積する、スクエア ゼロエリアからランクインし、商品の根強い人気ぶりが表れる結果となった。

東京駅限定弁当 2026 売上ランキング TOP10

芸能人のロケ弁当として御用達、欧風カレー専門店オーベルジーヌの「ミートミックスカレー Bタイプ」(1,766円)が第1位となった。10時間ホロホロになるまで煮込んだ牛バラ肉、じっくり柔らかく煮込んだ豚のロース肉、オリーブオイルでこんがり焼き上げた若鳥のモモ肉、3種類のお肉が一緒に味わえる。

第2位は、浅草今半の「グランスタ東京 牛肉弁当」(1,512円)。国産黒毛和牛を秘伝の割り下で丁寧に煮上げ、ふっくらとしたご飯の上にのせた、浅草今半で一番人気のお弁当。ボリューム満点でお肉の旨味を存分に味わえる、牛肉を知り尽くした浅草今半ならではの一折。

第3位は、伊達の牛たん本舗「牛たん弁当柚子胡椒味」(2,230円)。仙台発祥の牛たんを、本場の味・焼き立てで手軽に楽しめるお弁当。厚さ約1cm、食べ応えのあるプリッとした食感の牛たんに爽やかな柚子胡椒の辛味が相性抜群だという。付け合わせには牛たんしぐれ煮、しそ巻き、南蛮みそ漬と、宮城の名物を堪能できる。

第4位は、豆狸の「グランスタ限定5種いなり詰合せ」(1,001円)。「豆狸」「わさび」「五目」、レンガ模様の焼き印入りの「穴子」と、東京駅限定「まぐろ時雨煮」の5種いなり詰合せ。まぐろ時雨煮は、専用の赤い揚げにレンガ模様の焼き印入りで、東京駅らしい特別感のある見た目にも注目。

第5位は、駅弁つばめグリル「つばめ風ハンブルグステーキ弁当」(2,030円)。店内キッチンで手作りしたハンブルグステーキに自家製のビーフシチューソースがかかった看板商品、「つばめ風ハンブルグステーキ」を東京駅限定でお弁当にした。新潟県産のコシヒカリを使ったご飯も店内で炊いている。

第6位は、築地カイセンノドンの「つきじめしC」(1,860円)。マグロの濃厚な旨味を中心に、サーモン、真鯛、いくらを山のように盛り付けた豪華海鮮丼。見た目の迫力、食べ応え、そして素材のおいしさを存分に味わえる一杯。

第7位は、つきじ喜代村「深川弁当」(1,500円)。見た目にもインパクトのある、たっぷりとのった「あさり」の深川弁当。販売開始から15年以上も愛され続ける、不動の人気商品である。あさりは毎日ショップ併設の厨房で調理し、お弁当に合うように煮る時間をかけ過ぎず、煮た後に1日かけてじっくりと味を染み込ませて、ふっくらと仕上げている。

第8位は、和牛の壱丁田「和牛ステーキと国産牛めし 盛り合わせ弁当」(1,620円)。厳選した国産黒毛和牛「特上カルビ」のグリルは、じっくりと低温で火入れすることで肉の甘みを引き出してからカット。国産牛の「牛めし」は、特製割り下で炊き上げた。2種類の牛肉のおいしさを手軽に楽しめる。

第9位には、神戸コロッケの「グランスタ東京限定 おかず多彩弁当」(1,544円)が初ランクイン。魚介の旨みを最大限に引き出した「海老と帆立のカツ」や、味噌ソースがクセになる「でら旨 味噌カツ串」など、神戸コロッケの定番人気メニューをはじめ、野菜の彩りを生かした多種類の副菜を楽しめる、食べ応えのあるお弁当。

第10位は、てとて「鮭ハラスといくらの親子飯」(1,500円)だった。「鮭ハラミ白醤油焼」と「いくら醤油漬」が味わえる王道の親子弁当。脂ののった鮭ハラミの旨みと、大粒のいくらの食感が楽しめる。ご飯は山形県産米「つや姫」を使用。風味豊かな「あさり炊き込みご飯」との相性も抜群だという。