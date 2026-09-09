ファミリーマートは9月8日に、全国のファミリーマートで「ファミから(味ぽん味)」を発売しました。味ぽん味のファミから……これは気になる!

味ぽんといえば、食品メーカー・ミツカンを代表する調味料の一つ。柑橘果汁と醸造酢、しょうゆなどを合わせた、さっぱりとした味わいが特徴です。

実は現在、ファミリーマートでは、創立45周年の記念企画として「ファミマとコラボ祭」を開催しているんですね。9月1日から始まったこの企画では、全18種類のコラボレーション商品が順次発売されているのだそうで、その中の一つが、この「ファミから(味ぽん味)」というわけなのです。

ミツカンによると、揚げる際にかんきつの風味が失われたり、酸によって衣が固くなったりと、開発には苦労もあったのだそうです。それでも、味ぽんらしさを表現するために何度も試作を重ねたとのこと。開発への力の入れようが伝わってくるなあ。

買ってきたぞ

ということで、さっそく近所のファミマまで走っていって、買ってきました。価格は1個あたり118円となっております。

さっそく香りを嗅いでみますと……おっと! 想像通り、爽やかな柑橘系の香りがします。あの味ぽんのいいをそのまま再現していますね。いいぞいいぞ。

ナイフで切って、断面を見てみましょうか。ファミかららしい、ジューシーな雰囲気が漂っておりますなあ。ナイフで切るときにも感じたのですが、外側の衣がカリカリです。早く食べたい気持ちが高まってきました。

いよいよ実食!

食べてみますと……おおお、しっかりと味ぽんの爽やかな風味がしますね。お肉もしっとりしていて、外側のパリッとした食感との組み合わせも非常にイイ! 普段のファミからは、鶏の脂をやや強く感じることもありますが、今回は味ぽんの酸味と爽やかな風味で、さっぱりと食べられます。鶏肉の旨みとも非常によく合っていると思いましたね。これはレギュラーメニューにしてほしいぐらいだぞ!

数量限定、急げ!

ということで、「ファミから(味ぽん味)」を食べてみました。ここ最近、ポップコーンとコラボしたり、麺類専用のコッテリ調味料になってみたりと、挑戦的な商品開発が続く味ぽんですが、今回のファミからとのコラボもかなり良い感じ。なんにでも合っちゃうあたり、味ぽんの懐の深さを感じられますね。

「ファミから(味ぽん味)」は数量限定での販売なので、気になる方は早めにお店でチェックしてみるといいかもしれません。