ファミリーマートは9月8日に、全国のファミリーマートで「ファミから(味ぽん味)」を発売しました。味ぽん味のファミから……これは気になる!

味ぽんといえば、食品メーカー・ミツカンを代表する調味料の一つ。柑橘果汁と醸造酢、しょうゆなどを合わせた、さっぱりとした味わいが特徴です。

  • 「ファミから」と「味ぽん」がコラボ!

    「ファミから」と「味ぽん」がコラボ!

実は現在、ファミリーマートでは、創立45周年の記念企画として「ファミマとコラボ祭」を開催しているんですね。9月1日から始まったこの企画では、全18種類のコラボレーション商品が順次発売されているのだそうで、その中の一つが、この「ファミから(味ぽん味)」というわけなのです。

  • 創立45周年を記念した「ファミマとコラボ祭」。全18種類のコラボ商品が順次登場

    創立45周年を記念した「ファミマとコラボ祭」。全18種類のコラボ商品が順次登場

ミツカンによると、揚げる際にかんきつの風味が失われたり、酸によって衣が固くなったりと、開発には苦労もあったのだそうです。それでも、味ぽんらしさを表現するために何度も試作を重ねたとのこと。開発への力の入れようが伝わってくるなあ。

買ってきたぞ

ということで、さっそく近所のファミマまで走っていって、買ってきました。価格は1個あたり118円となっております。

  • 近所のファミマで買ってきました!

    近所のファミマで買ってきました!

  • 袋から出した「ファミから(味ぽん味)」。1個118円

    袋から出した「ファミから(味ぽん味)」。1個118円

さっそく香りを嗅いでみますと……おっと! 想像通り、爽やかな柑橘系の香りがします。あの味ぽんのいいをそのまま再現していますね。いいぞいいぞ。

  • 鼻を近づけると、味ぽんを思わせる爽やかな柑橘系の香り

    鼻を近づけると、味ぽんを思わせる爽やかな柑橘系の香り

ナイフで切って、断面を見てみましょうか。ファミかららしい、ジューシーな雰囲気が漂っておりますなあ。ナイフで切るときにも感じたのですが、外側の衣がカリカリです。早く食べたい気持ちが高まってきました。

  • ナイフで切って断面をチェック。衣の中には、ジューシーなお肉が

    ナイフで切って断面をチェック。衣の中には、ジューシーなお肉が

いよいよ実食!

食べてみますと……おおお、しっかりと味ぽんの爽やかな風味がしますね。お肉もしっとりしていて、外側のパリッとした食感との組み合わせも非常にイイ! 普段のファミからは、鶏の脂をやや強く感じることもありますが、今回は味ぽんの酸味と爽やかな風味で、さっぱりと食べられます。鶏肉の旨みとも非常によく合っていると思いましたね。これはレギュラーメニューにしてほしいぐらいだぞ!

  • ひと口食べると、味ぽんの爽やかな風味が広がります

    ひと口食べると、味ぽんの爽やかな風味が広がります

  • しっとりしたお肉とパリッとした衣。味ぽんの酸味でさっぱり食べられます

    しっとりしたお肉とパリッとした衣。味ぽんの酸味でさっぱり食べられます

数量限定、急げ!

ということで、「ファミから(味ぽん味)」を食べてみました。ここ最近、ポップコーンとコラボしたり、麺類専用のコッテリ調味料になってみたりと、挑戦的な商品開発が続く味ぽんですが、今回のファミからとのコラボもかなり良い感じ。なんにでも合っちゃうあたり、味ぽんの懐の深さを感じられますね。

「ファミから(味ぽん味)」は数量限定での販売なので、気になる方は早めにお店でチェックしてみるといいかもしれません。

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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