「味ぽん」味のポップコーンがあるらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。

その名は、「ポップコーン 味ぽん味」。東宝が展開している映画館「TOHOシネマズ」と、ミツカンのコラボ商品で、全国のTOHOシネマズ・73劇場でのみ販売されているのだそうです。

味ぽんらしさである「かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味」を再現しているのこと。筆者は、月に1本は味ぽんを買うヘビーユーザーながら、ポップコーン味になった味ぽんは想像できないぞ。ぜひぜひ食べてみたい……。

早速TOHOシネマズに来てみたぞ

ということで、筆者の家からの最寄りのTOHOシネマズである、新宿歌舞伎町「TOHOシネマズ 新宿」まで行ってきました。

西武線の西武新宿駅から歌舞伎町方面に向かって行くと、おおっと、見えてきましたね。

スタートは西武新宿駅

歌舞伎町の賑やかな街並みを抜けていきます

TOHOシネマズ新宿に到着しました

平日の昼間だというのに、歌舞伎町は相変わらず人で賑わっていますね～。早速中に入ってみましょう。

タッチパネル式の自動販売機で、お目当てのポップコーンを探してみると……おっと! ありましたね。「ポップコーン 味ぽん味」です。他のポップコーンとの差別化か、ボタンの背景がオレンジ色になっています。ちなみに1つあたりのお値段は490円です。

オレンジ色が目を引くタッチパネルのメニュー

売店コーナーで受け取る仕組みです

早速購入しまして、劇場のちょっとしたテーブルスペースみたいなところにやってきました! いよいよ食べていきましょう。

実食～っ!

まず印象としては、でかいです。映画館のポップコーンとしては“デフォ”なサイズではあるものの、これを今、一人で食べるのはなかなか大変そうなので、持ち帰って家族と分け合おうと思います。

ストライプ柄のパッケージが可愛いですね

蓋を開けてみますと……見た目自体は、ごく普通のポップコーンです。ただ、中の香りを嗅いでみますと、おおおおおっ! 柑橘系のいい香りがしますね～。おそらくフレーバーパウダーがかかっているものと思われますが、非常にさっぱりとした香りです。これは期待が持てそうだぞ。

では、早速食べてみましょうか。

おっと、非常にあっさり! お酢の爽やかさを感じられる味わいです。むしゃむしゃ食べていますと、柑橘系の後味がふわっと香ってきました。一般的な塩味のポップコーンよりも、少し優しい舌ざわり。柑橘系とお酢の爽やかな香りが完全に味ぽんや……。

“追いポン”もできちゃうぞ

ここでひとつ気になったのが、売店の近くにあったコーナー。なんと味ぽんのフレーバーパウダーを追加できちゃいます。「お試しでどうぞ」なんて書いてありますね。

本来は、別の味を買った人向けの“味変スパイス”とのことなのですが、「ポップコーン 味ぽん味」を買った私としては、是非「追い粉末スパイス」をして、さらに味ぽん強めて楽しみたい～なという気持ちが高まりましてね……振りかけさせていただきましたよ。

たっぷりと追いスパイスを振りかけます

伝わりますかね。粉末をふりかけたことで、ポップコーンに味ぽんのフレーバーパウダーがかかっています。

スパイスの粉末がしっかり絡んでいるのがわかります

食べてみますと……あーこれは、良い! 買ったままの優しい味ぽんも良かったのですが、パウダーをさらに効かせた状態のコチラは、味わいが濃いめになっています。ちなみにこちらのパウダーは「無限さっぱりスパイスby味ぽん」という商品名で販売されている商品のようですね。今度買ってみようかな。

味が濃くなってさらに後を引く美味しさに

食べられるのは6月4日まで

ということで、「ポップコーン 味ぽん味」の実食レビューでした。

ちなみに帰宅後、うちの妻に、商品名を伝えず食べてみてもらいました。「さっぱりした風味で、柑橘系の香りがとってもいいね。これ何味なの?」と聞かれて、「味ぽん味だよ」と伝えたら驚いていました(笑)。名前を聞くとびっくりしちゃいますが、やっぱり普通にイケるよなあと思った次第です。

なお、こちらの「ポップコーン 味ぽん味」の販売は、6月4日まで。気になったら食べてみると幸せになれるかもしれません。