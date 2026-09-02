Mizkanはこのほど、回転寿司チェーンの活美登利とコラボを実施。9月3日より、業務用新商品「SUSHIソース」を使用した期間限定コラボメニュー6品を、活美登利が展開する「回し寿司活」および「寿司活」8店舗にて販売する。

8月に発売された業務用新商品「SUSHIソース」は、口溶けの良さを保ちながらもネタの上にしっかりと留まるよう粘度を設計し、タレ落ちしにくく、使いやすいゼリー状のソース。醤油をベースに、炒めたニンニクや唐辛子、いりごまを加えたピリ辛な「SUSHIソース スパイシーポキ」と、ごま油の香ばしさと海苔の風味がマッチした「SUSHIソース 韓国海苔」の2種類が販売されている。

本コラボでは、職人が素材本来のおいしさを最大限に引き出した寿司に、ミツカン「SUSHIソース」を組み合わせた6品のコラボメニューが登場。

9月3日～10月5日の期間限定で、「回し寿司活」7店舗(目黒店、横浜スカイビル店、グランツリー武蔵小杉店、グランデュオ蒲田店、シャポー船橋店、エミオ石神井公園店、西武渋谷店)および「寿司活」1店舗(ジョイナス横浜店)の計8店舗にて販売される。

ラインアップは以下のとおり。

「海老アボカドポキジュレのせ」(286円)

サーモンサラダ寿司(187円)

ほたてサラダ寿司(187円)

ポキ&韓国海苔ジュレ 握り食べ比べ(286円)

ポキ&韓国海苔ジュレ 炙り握り食べ比べ(286円)

「サーモンのポキジュレ山かけ」(385円)