セブン‐イレブン・ジャパンは10月2日、東北を拠点に活動するアイドルグループ「いぎなり東北産」とコラボレーションした「いぎなり東北産フェア」を東北6県(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)のセブン‐イレブン限定で開催する。

いぎなり東北産フェア

東北6県の食材を使ったコラボ商品6品が登場

「いぎなり」とは、宮城県の方言で「たいへん、とても、すごく」という意味。その言葉を冠した「いぎなり東北産」は、メンバー全員が東北出身のアイドルグループ。ももいろクローバーZと同じスターダストプロモーションに所属し、東北を拠点に活動中。音楽やイベントなどを通して地元・東北の魅力を届けている。

今回のフェアでは、東北6県それぞれの食材を使った6品を発売する。青森県産りんご、岩手県産ブルーベリー、秋田県産いぶりがっこ、宮城県産枝豆、山形県産マッシュルーム、福島県産桃「あかつき」と、各県のおいしさを楽しめるラインアップを揃えた。

「りんごのマフィン 青森県産りんご使用」(235.44円)は、青森県産りんごを使用したマフィン。りんごの食感をアクセントに、果実の味わいを楽しめる仕立てにした。

「ブルーベリーデニッシュ 岩手県産ブルーベリー使用」(213.84円)は、岩手県産の甘酸っぱいブルーベリーと、サクッとしたデニッシュ生地を組み合わせた商品。

「ずんだのロールケーキ 宮城県産枝豆使用」(324円)は、宮城県産枝豆を使用したずんだのロールケーキ。ずんだクリームに塩味をアクセントとして加え、枝豆の風味と甘みを引き立てた。

「いぶりがっことクリームチーズのポテトサラダ 秋田県産いぶりがっこ使用」(321.84円)は、秋田県産のいぶりがっこを使用したポテトサラダ。いぶりがっこの風味と食感にクリームチーズを組み合わせ、あとを引く味わいに仕上げた。

「マッシュルームのクリームスープ 山形県産マッシュルーム使用」(429.84円)は、山形県産マッシュルームを使用したクリームスープ。マッシュルームの旨みを楽しめる、まろやかな味わいに仕上げた。

「桃のクッキー&レアチーズ 福島県産『あかつき』使用」(356.40円)は、福島県産の桃「あかつき」を使用。桃の味わいとレアチーズを組み合わせ、クッキーの食感も楽しめるスイーツに仕立てた。

メンバーとともに東北6県を盛り上げる企画も展開

今回のフェアでは、商品だけでなく、いぎなり東北産のメンバーとともに東北6県を盛り上げるさまざまな企画を展開する。

1.東北6県限定、メンバー出演のTVCMを放映

いぎなり東北産のメンバーが出演するTVCMを東北6県限定で放映する。CMは、メンバー全員が登場する東北6県共通版に加え、青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島の各県版を制作し、合計7種類を展開。各県版では、その地域の食材を使ったコラボ商品をメンバーが紹介する。

2.セブンのユニフォーム姿のオリジナルブロマイドをプレゼント

フェア期間中、対象商品を一度に3品購入すると、購入レシートにシリアル番号が印字される。レシートに記載されたシリアル番号を店内のマルチコピー機に入力すると、セブン‐イレブンのユニフォームを着用した、いぎなり東北産のオリジナルブロマイドをプリントできる。実施期間は10月2日～15日。

「私たち、『いぎなり東北産』はメンバー全員東北出身です!地元である東北6県の食材を使った商品を、セブン‐イレブン"産"と一緒にお届けできる日が来るなんて…夢みたいで、とっても嬉しいです!ひと足先にいただいたのですが、どれも本当においしくて…みなさんにも早く味わってほしいです!!東北の魅力がぎゅーっと詰まったコラボレーション!楽しんでいただけたら嬉しいです!CMやブロマイドなど、私たちと一緒に楽しんでいただける企画もたくさんあるので、ぜひ東北のセブン‐イレブンに遊びに来てください!♡」(いぎなり東北産リーダー 橘花怜)