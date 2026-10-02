ゼンショーホールディングスは10月1日、グループが運営する国内飲食店約5,290店(2026年8月末時点)で、QRコード・バーコード決済スキーム「Smart Code」の取り扱いを開始した。

今回の導入により、既存の決済手段に加え、「FamiPay」「ANA Pay」「銀行Pay」など、Smart Codeに対応するコード決済サービスが「すき家」「はま寿司」などで利用できるようになった。

Smart Codeは、ジェーシービーが提供する決済スキーム。コード決済事業者と店舗をつなぐ決済情報処理センターの提供や加盟店契約の一本化を通じて、事業者や店舗の負担軽減を図る。

対応するサービスは、atone、Wesmo!、ANA Pay、EPOS PAY、ギフティプレモ Plus、GLN Payment、JAL Pay、teppay、BNPJ Pay、FamiPay、Payどん、MyJCB Pay、みきゃんアプリ、Lu Vit Payなど。銀行Payが提供するOKI Pay、こいPay、はまPay、ゆうちょPay、YOKA!Payなども利用できる。

なお、teppayは10月1日時点でサービス開始前と案内されており、サービス開始後に利用できるようになる。

また、銀行Pay、OKI Pay、こいPay、はまPay、ゆうちょPay、YOKA!PayのSmart Code契約は、2026年12月20日をもって終了する。