不二家洋菓子店は10月1日から、秋の新作スイーツを全国の店舗で発売する。

ミルキークリームを絞ったモンブランタルト2種

秋にぴったりな味わいを楽しめる新作スイーツが続々と登場する。10月1日には、「ミルキーモンブランタルト」と「苺ミルキーモンブランタルト」(いずれも410円)を発売する。じゃがいもフレークを練り込んだタルト生地に、ミルキーに使用している北海道産れん乳を使用したミルキーソース、ミルキークリームをモンブラン状に絞ったスイーツ。タルト生地のほのかな塩味がミルキークリームの甘みと風味を引き立てる。ミルキーモンブランタルトは、ミルキーな味わい。苺ミルキーモンブランタルトは、ミルキーと苺の甘酸っぱい味わいを楽しめる。

生ドーナツに和梨とえびすかぼちゃの味わい

「不二家の生ドーナツ」(388円)は、ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツ。シャンテリークリームと千葉県市川産和梨ソースをサンドした「千葉県市川産和梨」は10月1日発売。10月26日には、シャンテリークリームと北海道産えびすかぼちゃペーストをサンドした「北海道産えびすかぼちゃ」が登場する。

北海道産かぼちゃのモンブランが期間限定で登場

10月9日には「北海道産かぼちゃのモンブラン」(540円)が登場する。軽いタイプのカスタードクリームを詰めたスポンジにシャンテリークリーム、北海道産かぼちゃペーストを絞った期間限定のモンブラン。

週末限定100円シュークリームに新作登場

毎週金土日限定で展開中の100円(本体価格)シュークリームに、不二家のロングセラークッキー「カントリーマアム」をイメージした「カントリーマアムシュークリーム」(108円)が期間限定で登場する。ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、自社製チョコチップ入りのカントリーマアム風味クリームを詰めた。10月2日発売。

10月23日に登場する「紫芋のシュークリーム」(108円)は、ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に鹿児島県産綾紫芋クリームを詰めた、紫芋の風味を楽しめるシュークリーム。