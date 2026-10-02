セブン‐イレブン・ジャパンは10月6日から、セブン‐イレブンアプリ会員限定「セブンマイル クーポンキャンペーン」を開催する。

セブンマイル クーポンキャンペーン

セブンマイルプログラムは、セブン‐イレブンでの買い物やサービスの利用で貯まったマイルを、好きなタイミングで特典と交換できるサービス。

10月も4週連続で、貯まったセブンマイルを数量限定で好きな商品の無料クーポンと交換できるキャンペーンを実施する。クーポンは、マイルを交換した翌朝8時までにセブン‐イレブンアプリに配信される。配布枚数に達し次第、クーポンへの交換は終了となる。

各クーポンの詳細な対象商品、注意事項、その他キャンペーン詳細は同社HPで確認できる。

第1弾は「アイスの実」「パピコ」など

第1弾の交換期間は10月6日10:00～10月12日23:59、利用期間は10月7日到着後～10月20日23:59。

「グリコ アイスの実 ぶどうマスカット」(183.60円)・「グリコ パピコ チョココーヒー」(205.20円)いずれか1品は先着28,800枚限定、105マイルで交換できる。他の味の商品は対象外。「セブンプレミアム カフェラテ レギュラー 240ml/砂糖不使用240ml」(194.40円)は先着20,000枚限定で100マイル、「セブンカフェ(R)」(140.40円)は先着25,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着20,000枚限定、80マイルで交換できる。

第1弾無料クーポン

第2弾は「まるで完熟マンゴー」「サラダチキンバー」など

第2弾の交換期間は10月13日10:00～10月19日23:59、利用期間は10月14日到着後～10月27日23:59。

「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー/まるで完熟白桃」(170.64円)いずれか1品は先着20,000枚限定、90マイルで交換できる。他の味の商品は対象外。対象の「セブンプレミアム サラダチキンバー」(203.04円)は先着20,000枚限定で105マイル、「セブンカフェ(R)」(140.40円)は先着25,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着20,000枚限定、80マイルで交換できる。

第2弾無料クーポン

第3弾は「アップル果汁100%」「焼き餃子」など

第3弾の交換期間は10月20日10:00～10月26日23:59、利用期間は10月21日到着後～11月3日23:59。

「セブンプレミアム アップル果汁100% 200ml/オレンジ果汁100% 200ml」(127.44円)いずれか1品は先着20,000枚限定、70マイルで交換できる。「セブンプレミアム レンジで焼き餃子」(170.64円)は先着20,000枚限定で90マイル、「セブンカフェ(R)」(140.40円)は先着25,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着20,000枚限定、80マイルで交換できる。

第3弾無料クーポン

第4弾は「焼めし」「チキンライス」など

第4弾の交換期間は10月27日10:00～11月2日23:59、利用期間は10月28日到着後～11月10日23:59。

「セブンプレミアム 焼めし」(181.44円)は先着33,400枚限定、95マイルで交換できる。「セブンプレミアム チキンライス 450g」(397.44円)は先着15,000枚限定で205マイル、「セブンカフェ(R)」(140.40円)は先着25,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着20,000枚限定、80マイルで交換できる。