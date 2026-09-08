Mizkanとホクレン農業協同組合連合会(以下、ホクレン)は共同で、北海道産牛乳を使用した「道産ミルク鍋」を提案。9月25日より順次、「道産ミルク鍋喫食体験」を北海道内各地で開催する。

本企画は、北海道酪農の持続的な発展を目指してホクレンが立ち上げた『MILK AND プロジェクト』の一環として、鍋つゆを通じて日本の鍋文化を提案してきたミツカンとともに、牛乳を「飲む」だけでなく、「鍋で楽しむ」という新たな価値を提案するもの。

今回提案する「道産ミルク鍋」は、「〆まで美味しい ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ ストレート」に北海道産牛乳を加えることで、貝だしの旨みと牛乳のまろやかなコクが調和した、北海道らしい味わいを実現。北海道産の野菜や肉とも相性が良く、一杯で北海道の食材の魅力を存分に味わえる鍋メニューとなっている。

レシピは、ミツカン「おうちレシピ」サイトにて公開されており、このほかにも、「玉ねぎどっさり!ごま豆乳ミルク鍋」「まろやかミルク味噌鍋」「クリームシチュー風鍋」といったメニューも提案している。

また、9月25日からは、「道産ミルク鍋」の美味しさと、北海道の酪農や食材の魅力を知ることのできる喫食体験イベントが、道内各地で開催される。いずれも参加費・事前申込ともに不要。開催日時および会場は以下のとおり。

・9月25日～28日(※時間は店舗によって異なる)

ラルズ 食品売り場クッキングインフォメーション(ビッグハウス花川店、白石店、菊水店、千歳店など)

・10月3日(10時～18時)

イオン発寒店 レジ横催事場・精肉売り場前試食

・11月21日(10時～15時)

大和ハウス プレミストドーム 食べる・たいせつフェスティバル