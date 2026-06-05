「油そば」のようなコッテリ感がある、麺類専用の「味ぽん」があるらしい……。そんなウワサをネットで見かけました。

味ぽんといえばあの国内大手総合食品メーカー・ミツカンを代表する調味料の一つ。柑橘系と醸造酢のさっぱりした味わいが特徴的なんですよね。そんな味ぽんが、油そばだと……? 味ぽんとは「対極の味わい」を予想させるこの商品、ぜひ試してみたいじゃないですか。

ということで今回は「極旨ヤミツキ麺のタレby味ぽん」(以下、極旨)「辛旨ヤミツキ麺のタレby味ぽん」(以下、辛旨)の2商品を試してみます。

極旨ヤミツキ麺のタレby味ぽん

まずは「極旨」からいきましょうか。こちらは「コクのある濃厚な味わいと、後に広がるさっぱり感が特徴」とのこと。パッケージの裏面を見ると、オイスターソースやにんにく、豚脂、ゴマ油などなど、たしかに味ぽんらしからぬ原材料が並んでいます。

使い方は、「冷たい麺にお好みの具材をのせてそのままかけるだけ」と非常にシンプル。だいたい本品1本で、約4食分の分量が入っているのだそうです。

ボトルから出してみますと、部屋の中にお酢のさっぱりとした香りがひろがります。おおーっと、香りが味ぽんや!

さっそく、家にあった冷凍うどんにからめて食べてみましょう。今回用意した具材は、同じく家にあったネギと揚げ玉。参考レシピによれば、卵黄なんかをのせても、油そば感が高まってよさそうですね。

タレをうどんにしっかりと絡めていきます

それでは食べてみましょう。あっ! これは思ったよりも味ぽんです。パッケージやコンセプトからすると、もうコテコテのギトギト感が強いのかと思っていましたが、むしろ味ぽんの風味がしっかりと効いていて、あとからほんのりと油のコクが感じられます。このバランスは絶妙感があるなあ……。

辛旨ヤミツキ麺のタレby味ぽん

続いては「辛旨」いってみましょうか。こちらはその名の通り「5種類のピリッとくる辛味が特徴」ということで、原材料を見ると山椒やこしょう、しょうが、ラー油、唐辛子など刺激的な名前が並んでいます。期待が高まりますねえ。

山椒や唐辛子など5種のピリ辛成分がブレンドされている

ボトルから出してみますと……あっ、「極旨」と比べると、やや赤みがかってみえます。香りは、ふむふむ、やや強めのオレンジ果汁を感じられますね。個性があるなあ。

ではこちらも、同じく冷凍うどんにかけて食べてみましょう。具材は先ほどと同じにしてありますよ～。

食べてみますと……むむむ! 舌にぴりっ、ぴりっと刺激を感じられます。まず柑橘系の香りがきて、その後にまあまあ強めの刺激が襲ってくるイメージですね。夏は辛い料理でパワー出したい! なんて人にはけっこうアリなんじゃないでしょうか。

暑い夏にガッツリいきたい!

ということで“ガッツリ系味ぽん”の実食レビューでした。たしかに強めのコクや風味はあるものの、味ぽんらしさを忘れない、バランスのとれた麺ダレだと思います。暑い夏、しっかり冷やしたうどんやラーメンにかけて食べたらおいしいだろうな……と想像していたら、ついついよだれが出てしまいましたよ。