韓国で大ブームになり、日本でも人気となっている「ヨーグルトアイスボウル」、略して「ヨアボ」。

さっぱりとしたヨーグルトアイスにフルーツやチョコレートなどをトッピングしたスイーツで、カスタマイズは無限大……!!

スーパーマーケットのライフが首都圏と近畿圏のInstagramで公開したレシピが、話題を呼んでいます。

使用する主な材料は、2種類のヨーグルトとアガベシロップ。

投稿では、『ライフプレミアム 信州あづみ野とろ～りなめらか生乳100％ヨーグルト』と『ライフプレミアム 信州あづみ野おいしさ極だつはちみつヨーグルト』、『ビオラル アガベシロップ』が使われています。

フルーツやチョコレートなど、お好みのトッピングも忘れずに!

作り方は簡単で、ヨーグルトをそれぞれ別の容器へ入れて冷凍庫へ。4時間ほど凍らせて、固まればOKです。

あとは固まったヨーグルトの上に、好きなトッピングをのせていくだけ!

今回の生乳100％ヨーグルトには、輪切りにしたバナナとライフのPB・スマイルライフの『クレープスティックチョコ』『くちどけチョコ』がトッピングされています。

はちみつヨーグルトの上には、好みのフルーツをたっぷりと。それぞれ仕上げにアガベシロップをかければ、2種類のヨアボの完成です。

コメント欄には、おいしそうという反応のほか、作ってみたい、知らなかったといった声が。ヨーグルトを冷やして固め、好きなフルーツやお菓子を自由に重ねるだけでできる今回のアレンジ。

まだまだ蒸し暑い時期、簡単に作れるひんやりデザートを楽しんでみては?