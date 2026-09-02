日本の大手物流・配送会社であるヤマト運輸。その専門スタッフが組み上げた、巨大クリアチューブスライダーを前に、猫は一体どんな反応を見せるのか……!?

これまでも「キャットホイールで発電」「ネコがいちばん喜ぶこたつの温かさ」「ネコの飼い主帰宅予知」など、これまでも数々の検証を重ねてきた、ヤマト運輸を中核とするヤマトグループの公式YouTubeチャンネルが公開した新たな検証動画が、注目を浴びています。

動画では、「ネコ判定チーム」の首席判定員が、SNSで見かける猫が透明チューブを滑る映像の多くがAIで生成されたものだと説明。黒い猫をシンボルマークに持つヤマトグループとして、本物の猫が滑る映像を撮ろうと動き出します。

制作場所となったのは、キャットウォークが好きな猫たちの暮らす、吹き抜けのある家。専門スタッフが集まり、試行錯誤での制作が始まりました。

チューブスライダーの完成イメージ

実際に完成したチューブスライダー

当初の完成イメージは、高い位置から色とりどりのチューブが複雑に伸びる大がかりなもの。予算の都合で計画が修正されたものの、無事にスライダーが完成……!!

吹き抜けの上階から床まで続くスライダーは存在感たっぷり。果たして、猫はスライダーを進んでくれるのか?

今回の検証に参加したのは、「長男」「アールグレイ」「ソノラマ」「キャベツ」と、年齢も性別もさまざまな4匹の猫。

検証開始後、猫たちが最初に向かったのはごはん。チューブのある方向へ近づく猫はいるものの、中へ入る様子はありません。

そのうち、ベッドで落ち着く姿も。見守るスタッフが名前を呼び、チューブへ誘おうとするものの……、

そのまま時間切れとなり、検証は終了。動画は、猫が遊ばなかったという結果で締めくくられました。

その後、実際には撮れなかった猫のスライダー映像をAIで制作。なぜか本物のスライダーですべるスタッフにより、映像に合わせてヤマトグループの物流ソリューションが紹介されています。

専門スタッフによる本気の工作と、想定外な結末を楽しめる今回の検証。気になる方は、動画で一部始終を確認してみては?