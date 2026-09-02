マクドナルドは、秋の定番「月見バーガー」の35周年を記念し、「月見バーガー特大クッション」が当たるキャンペーンを、マクドナルド公式アプリの「Myマクドナルド リワード」で実施します。

当選人数は合計400人。月見バーガー約27倍という超ビッグサイズのクッションは、思わず飛び込みたくなるような迫力です。

「月見バーガー特大クッション」は、直径約70cm、高さ約52cm。ふわもち食感をイメージしたやさしい触り心地がポイントで、材質にはソフトボア（ポリエステル）を使用しています。ごま付きバンズ、たまご、ベーコンなど、月見バーガーらしい見た目もたっぷり再現されており、部屋に置くだけでインパクト抜群です。

クッションは、月見バーガーのパッケージをモチーフにしたカバーに包まれた状態で届くとのこと。ただし、75cm×75cm×60cm相当の大きなダンボール箱で配送されるため、応募前に受け取りスペースを確認しておきましょう。

応募するには、マクドナルド公式アプリで「Myマクドナルド リワード」に登録し、月見バーガースタンプカードへエントリー。対象商品を3セット購入してスタンプカードのポイントをため、250ポイントで本リワードと交換すると、1口分の抽選に応募できます。

応募者全員には、月見バーガーのオリジナルデザインスマートフォン壁紙をプレゼント。壁紙のダウンロード期限は10月27日23時59分です。抽選は1人1回まで応募でき、当選者には11月5日10時から11月18日23時59分までの間、アプリ起動画面の当選バナーと登録メールアドレス宛てのメールで案内されるとのこと。

食べても美味しい月見バーガーが、抱きしめたり、もたれかかったりしても楽しめるこのアイテム。今年の月見シーズンは、巨大な“月見”をおうちに迎えられるチャンスです。