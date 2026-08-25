「俺って何ができるんだろうなって……」M!LKの曽野舜太が、自身のYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』を更新。気象予報士試験を目指したきっかけや、受験にあたって自分の中で決めたことを明かした。

曽野舜太

「M!LKの仕事を今まで以上に頑張って、かつ勉強も…」

21日に公開した動画で近々、気象予報士試験を受験すると報告した曽野。資格取得を目指した背景には、M!LKのメンバーそれぞれの活躍があったという。

俳優として活躍する佐野勇斗をはじめ、芝居やバラエティ、ラジオなど、それぞれが自分の強みを生かしていることに触れた曽野は、「俺って何ができるんだろうなって考えた時がありまして……」と告白した。自身もバラエティやモデルなどさまざまな仕事に取り組んできたものの、「もっとできないかなというか、M!LKの中で考えた時に、自分ができる役割って何だろう」と考えるようになったという。

グループ内では最年少ということもあり、「楽しんで好きにやっていればいいのかなとか思っていた自分もいた」と振り返りつつ、「俺も頼られたい」と率直な思いも明かした。 さらに、ほかのメンバーの出演作品などをきっかけにM!LKを知る人がいることから、「俺もなんかできないかな」「まだM!LKを知らない人に、いっぱいM!LKを知ってもらったりして、M!LKのことを好きになるきっかけになれたらいいな」と、自身もグループへの入口になりたいと話した。

そんな中で曽野が思い浮かんだのが“勉強”。「勉強は好きだし、大学受験も本気で頑張ってきたし、M!LKの中だったら自分が頑張れるところなんじゃないかなと思って」と考え、強みを形にする方法を模索。その際に、Snow Manの阿部亮平の記事に出会ったそう。

自分にしかできない道を探し、気象予報士資格を取得した経緯を知った曽野は「めちゃくちゃかっこいいな」と刺激を受け、もともと朝の情報番組に出演したいという夢もあったことから、「M!LKに還元もできるし、自分のやりたい夢にも近づくきっかけになるんじゃないかな」と思い、気象予報士試験へのきっかけを明かした。

一方で、受験を始めるにあたっては、自分の中で譲らないことも決めたそうで、「絶対にお仕事はセーブしないし、勉強しなきゃいけないからと言って、何かをおろそかにしたりとか、今このたくさん見てもらえる状況で家にこもって勉強だけしているのは絶対違う」「絶対勉強を言い訳にしたくない」と断言。そのうえで、「絶対M!LKの仕事を、なんなら今まで以上に頑張って、かつ勉強も頑張ろうというスタンスで頑張っています」と自身に課した“ルール”を語った。

曽野の挑戦の裏に込められた思いに、ファンからは「仕事セーブしないでっていうのが凄すぎる。尊敬って言葉じゃ足りない。本当にすごいよ」「自分の役割を模索して実行してる姿本当にかっこいい」「佐野くんが、舜太は歳下だけど尊敬するところ、学ぶところがたくさんあるって良く言ってることの意味が良くわかる」「もう十分なくらい私たちに元気や幸せを与えてくれてるのにもっと何か出来ないかと思って気象予報士を目指すのほんとにかっこよすぎる」といった声が寄せられている。

なお、曽野は22日、自身のXで「できることはやった! 明日、気象予報士試験がんばってきます!」と意気込みの投稿。翌日には、「ただいま! 無事に受験できました!」と報告し、「本当にたくさんの応援ありがとうございました!」と支えてくれたファンに向けて感謝の思いをつづっている。