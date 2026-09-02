新作ドラマがはじまると相関図をチェックしたくなりますが、SNSでは、世界一かわいい相関図が注目を集めています。なんと、懐かしの「ノンタン」の相関図です!

ノンタンをおさらいしよう!

(@kaiseisha_PRより引用)

ノンタン相関図

こちらが、みんな大好き「ノンタン」の相関図です。懐かしい面々がノンタンを囲んでいますが、まさか全員と「なかよし」だとは!!

相関図というと、「好き」「対立」「仲間」「ライバル」といったワードが並ぶのが一般的だと思うのですが……、こんな平和な相関図、初めて見ました!笑

この投稿を見た人からは、「ノンタンの相関図平和すぎる笑」「みんななかよしだったー! 可愛い」「みんななかよしっていいね」「全員なかよしで神 私もこれを目指したい」といった声が続々と。また、“ノンタンをおさらい”ということで、「うさぎ別個体なの?」「これうさぎさんの見分けつくんか?」などなど、改めて、顔も呼び名も同じ“うさぎさん”の存在に驚きとツッコミをいれる人も見られ、執筆時点までに6.3万ものいいねが寄せられています。

相関図だけで多くの人をほっこりさせちゃうノンタン。久しぶりに、絵本を開いてみたくなる温かい投稿でした。