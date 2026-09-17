「ひとり暮らしだから、牛乳があまりがち」「カフェオレが飲みたいけど、牛乳がない…」というあなたへ。牛乳を「冷凍」してみませんか?

「牛乳」って実は冷凍できるんです🥛

鮮度が良いうちに「小分け冷凍」で、便利で長持ち✨

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1️⃣牛乳を製氷器に注いで冷凍

2️⃣凍ったら冷凍用保存袋に移して冷凍庫で保存

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1〜2ヵ月程度保存可能。加熱して使うのがおすすめです。

凍ったままコーヒーや紅茶に☕️ スープなどの料理にも!



(@nichirei_foodsより引用)

“牛乳は冷凍できる”って、ご存知でしたか? 冷凍食品を手がけるニチレイフーズさんによると、冷凍すれば1～2カ月程もつのだとか。

期限内に飲みきれそうにないときに冷凍しておけば、これからの季節、ミルクティーやカフェオレに入れたり、シチューやクリームパスタなどの料理に使ったりできてとっても便利。しかも、氷代わりにアイスカフェラテとかに入れても、味が薄まらないのも嬉しいですよね。

このライフハックに、SNSでは「なぬ!! やります!やります!!」「知らなかった〜!コーヒーにそのまま入れられるの天才かも良い!」「猫舌なので、紅茶に冷たい牛乳を入れてミルクティーにして飲む派なんですが、これもいいかも!」「マジか!!牛乳買おう!飲みきれなくて買えなかったんだよ!」「一人暮らし革命や…」などなど、驚きと感動の声が続々と寄せられています。

ひとり暮らしの人も、猫舌の人も、牛乳大好きな人も。牛乳を凍らせてストックする新習慣、はじめてみてはいかがでしょうか。