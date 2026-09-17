東京「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」に9月18日、なんと、「まんが日本昔ばなし」とコラボレ―ションしたPOP UP BOX『まんが日本昔ばなし展 –昔、むかし、あるところに…』が期間限定オープン! かぐや姫や笠地蔵などの物語の世界を再現したメニューを楽しむことができると、SNSで話題になっています。

POP UP BOX「まんが日本昔ばなし展–昔、むかし、あるところに…」

国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」で語り紡がれた物語は1,470話にのぼり、50周年を迎えたのだとか。筆者も子どもの頃に毎週見ていたのですが、今でも、市原悦子さんと常田富士男さんのあの温かな語りが耳に残っています。

そんな「まんが日本昔ばなし」の世界を体感できるとあって、SNSでは「めっちゃ行きたいー! 子供の頃めっちゃ見てたし絵本も持ってた〜」「ぎゃー行きたすぎる!市原悦子さんのアナウンスも流れますか?」「食べちゃうんだ…こぶとりじいさんのこぶ…」「お地蔵さんラテの発想は好きだな」「おこんばんは〜って行きたいwwww」と話題に。開催期間は9月18日～10月25日。 みなさんもぜひ、足を運んでみてくださいね。

メニューのラインアップはこちらです!

欲張りじいさんのよくばりおにぎりセット

「おむすびころりん」から着想を得たおにぎり膳で、麻布台ヒルズの商業店舗「惣菜麻布台しゅん」が特別に監修したもの。1日30食限定で、価格は1,320。

POP UP BOX「まんが日本昔ばなし展–昔、むかし、あるところに…」欲張りじいさんのよくばりおにぎりセット(1,320円)

まんが日本昔ばなし ぶっかけ茶そば

POP UP BOX「まんが日本昔ばなし展–昔、むかし、あるところに…」まんが日本昔ばなし ぶっかけ茶そば(1,680円)

かぐや姫のばらちらし御膳

POP UP BOX「まんが日本昔ばなし展–昔、むかし、あるところに…」かぐや姫のばらちらし御膳(1,980円)

こぶとりじいさんの白玉こぶ(抹茶付き)

POP UP BOX「まんが日本昔ばなし展–昔、むかし、あるところに…」こぶとりじいさんの白玉こぶ(抹茶付き)(1,350円)

笠地蔵の黒胡麻ミルクラテ

POP UP BOX「まんが日本昔ばなし展–昔、むかし、あるところに…」笠地蔵の黒胡麻ミルクラテ(1,180円)

にんげんっていいなラテ(抹茶/エスプレッソ)