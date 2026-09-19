大ヒット上映中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、ついに、LINEスタンプに参戦。映画のシーンが蘇るラインアップで、スタンプになってもファンのハートを鷲掴みにしている模様。

『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

LINE公式スタンプ【第1弾】販売スタート!

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⁽⁽ 静止画スタンプ ⁾⁾

https://line.me/S/sticker/37824

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日常のトークをちいかわたちが楽しく彩ります🌟

ぜひご確認ください ˖⋆⊹

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🎬大ヒット上映中

(@chiikawa_movieより引用)

第1弾となる今回は、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」「古本屋」といったレギュラーメンバーに加え、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に登場したクセ強キャラ(?)の「島二郎の店主」や「セイレーン」が登場。さらに、「ヒトハ」や「フタバ」、「煮つけ」まで!! 前40種類のラインアップで、映画の世界を自由自在に再現できちゃうんです。

このラインアップに、SNSでは「名シーンしかない!」「煮付けがあるのはナガノ先生流石!」「カスタムもできる!!!」「ナガノ先生のスタンプと組み合わせると楽しいでーす」「使いやすくってうれしーさー!」「こんなん、いつ使えばいいんや…(買いました)」と話題に。すでに、複数のスタンプを組み合わせて楽しんでいるユーザーも多く、執筆時点までに3.9万ものいいねが寄せられています。

「第一弾ってことは増えるのかなぁ嬉しい!」という声も寄せられていましたが、実は、9月17日に第2弾が発売されたばかり! 立て続けに嬉しいニュースですね。早速、LINEスタンプをチェックしてみてくださいね。