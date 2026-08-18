実は今、手芸屋さんで“昆布っぽいリボン”の需要が高まっているのをご存知でしょうか? なぜ? どうして昆布? と首をかしげる人も多いと思いますが、それには、公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が関係しているんです。

🌿「昆布っぽいリボン」探していませんか?👀

.

そんな声を聞いて、ユザワヤ蒲田店のリボン売場をのぞいてみました✨

.

透け感のあるもの、ひらひらフリル、ふっくら起毛素材など、幅も色も種類豊富🥰

.

写真以外にもたくさんご用意しています♪

良い味に染みそうなリボンを探しに、ぜひ遊びに来てくださいね🎀

(@yuzawaya_hobbyより引用)

“昆布っぽいリボン”を求める顧客のニーズに応えて、よりすぐりの昆布(リボン)を多数紹介してくれたユザワヤ公式さん、さすがですね。

なぜ“昆布っぽいリボン”なのかというと……、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の中で、ハチワレやラッコたちがセイレーンに捕まってしまうシーンがあるのですが、なんと、昆布で拘束されて吊られてしまうんです! そのシーンをぬいぐるみで再現しようとするファンが急増。映画の公開とともに、徐々に緑色のリボンを探す人が増えたというわけなんです。

創業70年を超える老舗のユザワヤさんでも、“昆布っぽいリボン”をこんなにも求められたのは初めてのはず。まさか「ちいかわ」初の映画から、こんな展開になるとは予想だにしなかったでしょうね(笑)。

ユザワヤさんの「『昆布っぽいリボン』探していませんか?」というユニークな投稿に、SNSでは「今まで見たことがないツイートすぎる」「ちょうど探してたんだ!昆布っぽいリボン!」「セイレーンごっこできるって……ｺﾄ!?」「しちゃうんだ、昆布締め…!!」「推しは昆布でしばりたいもんねw」などなど、笑いとツッコミが殺到しています。

ハチワレたちのぬいぐるみと昆布っぽいリボンがあれば再現できる映画のワンシーン。みなさんもぜひ、映画の余韻に浸りながら再現してみてはいかがでしょうか。