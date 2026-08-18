シーズン2も好評のドラマ「VIVANT」。今回も誰が味方で誰が敵か……、謎多き展開が話題となっていますが、そんなVIVANTの主要人物たちが、このほど、鎌倉土産の定番「鳩サブレー」の缶に登場! まさかのコラボにファンから驚きと歓喜の声があがっています。

日曜劇場『#VIVANT』× #豊島屋

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#鳩サブレー VIVANT缶 発売決定✨

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豊島屋各店舗と #TBSストア東京駅店 にて

順次お取り扱い開始いたします🛍️

(@VIVANT_SUBより引用)

こちらが話題のコラボ缶「鳩サブレー VIVANT缶」です。

ラインナップは、黄色い缶の「鳩サブレー VIVANT缶 Ver.N」と、黄色と黒の「鳩サブレー VIVANT缶 Ver.F」の2種類。黄色い缶は、気が弱い方の乃木 憂助(堺 雅人)と、野崎 守(阿部 寛)、柚木 薫(二階堂ふみ)、さらにスーツ姿などの“鳩人”が「V」の字に並んだデザイン。黄色と黒の2色缶は、気が強い方の乃木 憂助(堺 雅人)と、黒須 駿(松坂 桃李)、ノコル(二宮 和也)、鳩人が横一列に並んだデザインとなっています。

別班風の鳩人がとってもキュー(鳩)トですが、ゆるかわイラストの登場人物たちも新鮮でかわいい、別班ならぬ“別缶”の誕生かもしれません。

異色のコラボ缶の登場に、SNSでは「ちょっとーーー! めっちゃ可愛いぞ♡」「鳩×スーツがなんともシュールwwww」「うわーこれ欲しい!!」「豊島屋も別班なのか」「最強コラボでは!」と話題に。また、実際に購入した人の情報によると、缶の側面にはドラム(富栄ドラム)やジャミーン(本間さえ)のイラストもあるようで、「ドラムとかもいてかわいすぎー」という声も。ドラマ同様、SNSでも盛り上がりをみせています!

ちなみに、今回のコラボについて「なぜその組み合わせ?」という声もあがっていましたが、実は、シーズン2初回の冒頭で、アディエルの仏壇にお供えされていたのが鳩サブレーだったとか。筆者も「VIVANT」はしっかり見ているのですが、気づかず……。改めて見返してみたところ、本当にお供えされていました!笑 ファンのみなさん、すごい洞察力ですね。

いずれも8枚入りで、価格は1,944円。豊島屋各店舗、TBSストア東京駅店のほか、豊島屋オンラインストアからも購入することができます。鳩サブレーファンもVIVANTファンも注目の「鳩サブレー VIVANT缶」。気になる方は、今すぐチェックしてみてくださいね!