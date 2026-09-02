テーマパークやショッピング、散歩の途中で歩き疲れてちょっとひと休み。そんな時に便利なアイテムが3COINSから登場。なんと、ショルダーバッグのようにオシャレに持ち歩けちゃう椅子があるんです!

＊NEWカラー＊

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折りたたみチェア

880円(税込)

https://palcloset.jp/display/item/2621-TYC01-0000/?cl=61&b=3coins&ss=&ssviam=tw_5896_e9546f41826da2e1949a3c0e242d0c42

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収納ポーチが座面になる一体型の折りたたみチェア💡持ち運びに便利なショルダーベルト付きで、レジャーシーンで大活躍!

(@3COINS_newsより引用)

こちらが、3COINSの「折りたたみチェア」です。収納ポーチがそのまま座面になる一体型の折りたたみチェアで、持ち運びに便利なショルダーベルト付き。スタイリッシュなデザインで、一見、ショルダーバッグにしか見えませんよね。しかも、こんなにコンパクトなのに、耐荷重はなんと100㎏。見た目以上に頼りになるんです!

これさえあれば、テーマパークやフェスの待ち時間も快適。お散歩中に休憩したくなったときも、お子さんが「疲れた～」ってグズったときも、ベンチがなくても大丈夫。あらゆるシーンで活躍すること間違いありません。

SNSで紹介されると、「最高じゃねぇかこれぇ!」「涼しくなったらこれ持って屋外スケッチとかしてみたい…な!」「競馬場持ってって芝生で観戦するときにとても良いかも」「現場で使えそう」「ひとり一個欲しイッス!」と話題になっています。

重さは約520gと、500mlのペットボトル1本分程度。カラーはベージュとブラックの2色展開で、価格は880円です。シルバーウィークや行楽シーズンに向けて1台持っておきたい折りたたみチェア。気になる方は、チェックしてみてくださいね。