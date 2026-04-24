いよいよゴールデンウィークが始まりますが、楽しい思い出はしっかり記録しておきたいですよね。そんな中、3COINSから便利な3WAY自撮り棒が登場し、SNSで話題となっています。

＊NEW＊

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コンパクト三脚自撮り棒

2,000円(税込2,200円)



自撮り棒・三脚・ワンハンド撮影の3WAY!おしゃれなデザインにもこだわりました🕊️

(@3COINS_newsより引用)

自撮り棒に加え、三脚とワンハンド撮影の機能も搭載された3WAYとは、なんと便利な! 伸縮パイプは最大約27cm伸びて、通信距離は最大約10m。これさえあれば、どんなシチュエーションでも自分で撮影可能。スタンドの安定感もばっちりです!

また、ストラップとカラビナ付きで、しかもコンパクトサイズ(約高さ11.7×横3.2×奥行き4.5cm)。バッグにぶら下げて手軽に持ち運べるのも嬉しいポイント。さらにカラーは、 「アイボリー/グリーン」「イエロー/ブルー」「ピンク/グリーン」の3色用意されているので、バッグの色に合わせて選ぶことができるんです!

SNSで紹介されると、「え、これめっちゃいい 現場で使えそう!!!」「コスイベで使うのに良さそう」「色可愛くなってるーーー」「ぬい活民に刺さりそう」「これ一台でいろいろ使えて便利そうですね!デザインもシンプルで持ち歩きやすそうです」と話題に。旅行はもちろんのこと、推し活やぬい活も捗ること間違いありませんね。

価格は2,200円。気になる方は、3COINSで探してみてくださいね。