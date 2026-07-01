水辺でのレジャーが増えるこの季節。そんなタイミングで、3COINSからおしゃれで使い勝手のいいプールバッグが登場し、SNSで話題になっています。

＊NEW＊

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2層式プールバッグ

880円(税込)

下段スペースにはサンダルなどを分けて収納!お着替え用の衣類と混ざることなく、バッグ1つにすっきりまとめられます🪸

(@3COINS_newsより引用)

こちらが、3COINSの「2層式プールバッグ」です。スリコらしい「ピンク」と「グリーン」の2色展開で、爽やかな色合いが夏にぴったり。しかも、見た目のかわいさだけでなく、機能も充実しているんです。

バッグの底は、サンダルなどを分けて収納することができ、内ポケットには撥水生地を使用しているので、濡れた水着やタオルを入れても安心。外側には、中身が見えやすいメッシュポケットも付属していて、小物が迷子になることもありません。サイズは、上段が約縦30×横33×奥行13cm、下段は約縦7×横26×奥行13cm。こんなに優秀なのに、価格は880円です!!

SNSでは、「2層式プールバッグかわいい」「ジム行くのに良さそう」「これ温泉バッグとしても有能だよな?」「フェス用に欲しい」と話題に。確かに、汗でびっしょりになることが多いこの時期、あらゆるシーンで活躍しそう。気になる方は、3COINSでチェックしてみてくださいね。