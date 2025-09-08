今YouTubeでは、まるで某有名障害物・スポーツ番組のような猫さん動画が話題に……!? ネコのマークでお馴染みのヤマトグループによるYouTubeチャンネル(@yamato_transport)のガチすぎる企画が、多くの人の心をつかんでいます。

「ヤマト運輸が本気でネコ用アスレチックを作ったら、クリアできる猫さんはいるのか?」というテーマで始まったこの企画。動画の冒頭にはマッチョな外国人のお兄さんも登場し、シュールな雰囲気を醸し出しながらスタートします。

今回のアスレチックには、猫さんならではの「猫砂プール」や「最近美味しいと評判のキャットフード群」を備えた“欲望ステージ”まで。制限時間は5分で、コースから外れた際に直前のセーブポイントから再開できるシステムも。飼い主さんと協力し、ゴールまでたどり着けばクリアです。

トップバッターで挑戦したずんだくん

腕立て伏せをする飼い主さんの上に座るムファサくん

全5匹の挑戦猫さんからトップバッターで登場したのは、2歳のずんだくん。慣れない環境のためかなかなか前に進めず、残念ながら冒頭の「ラビリンス」でゲームオーバーに……。

次はマッチョな飼い主さんとともに登場したムファサくん。腕立て伏せ中の飼い主さんの上にムファサくんが座るオープニング、 飼い主さんのキャラもすごいっ!

残念ながら時間切れに

ムファサくんも同じく序盤で苦戦し、飼い主さんさながらの腕立て伏せ(？)のような伸びを見せながらもゲームオーバー。終わった後も腕立て伏せをする飼い主さん、気合がすごすぎない……?

猫砂プールにたどり着いたコフレくん

続いてのコフレくんは、大会に向けて階段を使ってトレーニングをしたというやる気十分な挑戦猫さん。これまでの2匹が苦労したエリアをくぐり抜け、初めて欲望ステージに突入!!

じつは今までコース終盤で退屈そうに猫じゃらしを振っていたスタッフさんたちにも、やや期待の表情が。あれ、一名おやつ中……?

お茶目なローラさん

しかし、コフレくんもクリアはできず、続いて登場した「脱走して人間のおにぎり用に焼いた3種類のお魚を食べちゃった」ローラさんは、緊張のためか序盤で時間切れに。 はたして、最後に挑む纏さんはいかに……?

すさまじいスピードでクリアしていく纏さん

最年少の纏さんは、なんとあっという間にラビリンスやチューブをクリアし、コースの中盤に。スタッフさんたちも驚きの表情を浮かべます。逆走しつつも、コース終盤「悪魔の猫じゃらしゾーン」を突破。さあ、最後の黒壁を超えられるのか………!?

美しい地球とともにエンディング

飼い主さんとともに全力で挑んだものの、難関の黒壁によって纏さんはゲームオーバーに。感動長編のようなテイストで「完全制覇できたネコはいなかった」と、検証が締めくくられました。そして最後には、ヤマト運輸が提供する「こねこ便420」の紹介 も。そうだ、これはT〇Sじゃなくて、ヤマトグループのYouTubeチャンネルだった……。

このほかにもヤマトグループのYouTubeでは、猫さんに関するさまざまな検証動画やユニークな企画を発信中。気になる方はぜひチェックしてみては?