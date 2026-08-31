近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングは31日、レストラン列車「Les Saveurs 志摩(レ・サヴール・しま)」が約8カ月間にわたる改造工事を経て完成したと発表した。11月1日の運行開始に向け、9月1日10時30分から一般販売を開始する。

「Les Saveurs 志摩」エクステリア

「Les Saveurs 志摩」は近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングの3社が企画するレストラン列車。「Saveurs(サヴ—ル)」はフランス語で「味」「風味」を意味し、伊勢志摩の多様な食材が織りなす奥深い味わいをイメージしたという。美味しい料理を味わいながら、名古屋と伊勢志摩を移動する列車を表現している。

正面エンブレム

エクステリアは、志摩の「海・白砂・太陽」が醸し出す爽やかな開放感を深みのある青と光を感じる白で表現。車体色の青には光の当たり方で色が変化するメタリック塗装を採用し、正面のエンブレムは背面からLEDライトで照らされる。

インテリアは車両によって異なり、4号車は2～4名向けのテーブル席に。やわらかな光の間接照明で上質な空間を演出し、革張りの家具調の椅子でゆったりと本格的な「フレンチコース」を楽しめる。3号車はキッチンとカウンターを設けた車両(座席なし)となる。

1・2号車は1～2名向けのシングルおよびツイン席に。ツイン席は車窓を楽しめるように各席を窓に対して斜め向きに配置し、木目調の仕切りによってプライベート感を持たせた中で、気軽に楽しめる「フレンチ膳」を提供する。

運行開始日の11月1日以降、近鉄名古屋駅11時5分発・賢島駅13時35分着、賢島駅16時35分発・近鉄名古屋駅19時12分着(土休日は近鉄名古屋駅19時8分着)で週6日間の運行を予定。季節によって週7日運行する場合もあるとのこと。

9月1日10時30分から「Les Saveurs 志摩」特設サイトで11・12月運行分の販売を開始。平日のフレンチコース3万3,000円・フレンチ膳1万9,000円、土休日のフレンチコース3万6,000円・フレンチ膳2万1,000円とされ、料金に近鉄名古屋駅からフリー区間(伊勢市～賢島間)の乗車券、料理、ウェルカムドリンク、食後のドリンク、諸税が含まれる。なお、クラブツーリズムなどの旅行会社にて、「Les Saveurs 志摩」を組み込んだ旅行商品も販売されている。