近鉄百貨店と近畿日本鉄道は26日、名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」を近鉄特急「ひのとり」で輸送し、9月26日に近鉄百貨店上本町店で抽選販売を行うと発表した。上本町店での「ぴよりん」の販売は初とのこと。同店の開店90周年記念企画の一環で行われる。

「ぴよりん」は、愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵で作ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み、粉末状のスポンジをまとわせ、「ひよこ」の形に仕上げた生スイーツ。名古屋駅構内の店舗と愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売されており、2026年7月1日に誕生15周年を迎えた。

今回販売する「ぴよりん」は、9月26日に近鉄名古屋駅9時18分発・大阪上本町駅11時29分着の特急「ひのとり」で輸送する。レギュラー車両の座席を運搬に使用し、近鉄は「ひのとり」の快適な乗り心地を生かし、商品の形を崩さないよう運ぶとしている。

定番の「ぴよりん」2個をセットにした「ぴよりんおでかけセット」(1,200円)を100セット限定で販売。近鉄百貨店公式アプリを利用した事前抽選方式とし、9月2～8日に近鉄百貨店上本町店地下2階の下りエスカレーター横に応募用二次元コードを設置する。9月20日に当選者へ通知し、9月26日の13時30分から15時30分までと16～18時に同店で販売する。