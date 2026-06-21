これから台風が多い季節に突入。洪水や土砂崩れといった災害の発生が懸念されますが、みなさん、備えはできているでしょうか?

そこで今回は、警視庁警備部災害対策課が公式Xで公開している投稿の中から、避難所で役立つ備えをピックアップ。防災リュックに入れてほしい便利アイテムの紹介です!

PPロープと洗濯ばさみを使用した物干し用ロープを紹介します。洗濯ばさみにPPロープを通すだけの簡単なものですが、非常持ち出し袋などに入れておけば、災害時、避難先で濡れた物を干したり、シーツなどの布を挟めばカーテンとしても活用できます。

(@MPD_bousaiより引用)

水害が発生している中での避難となると、服も体もずぶ濡れだったり、せっかく持ってきたわずかな着替えもリュックごと濡れてしまうこともあると思います。

そんな時、この物干しグッズがあればとっても便利。濡れたものを乾かしたり、避難が長引いた際には、断水さえしていなければ軽く洗って乾かすことも可能に。しかも、大きな布を挟めばカーテンになるというアイデアも素晴らしい! 他人の目を気にせずにゆっくり休んだり、授乳だって安心です。避難所生活におけるプライバシーの確保は精神的に重要な要素ですよね。

ロープは丸ごと持ち出す必要はなく、画像は5mほど。これくらいの荷物なら負担にならないと思います。備えあれば憂いなし。ぜひ、防災リュックにプラスしてみてはいかがでしょうか。