日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49−愛は地球を救う−』(8月29日18:30～8月30日20:54)で30日、「世界の果てまでイッテQ!」の女芸人メンバーが挑戦した「24時間ピアノリレー連弾」が見事成功を収めた。

この企画では、いとうあさこ、森三中(黒沢かずこ、大島美幸、村上知子)、椿鬼奴、川村エミコ、バービー、やしろ優、おかずクラブ(オカリナ、ゆいP)、ガンバレルーヤ(よしこ、まひる)の12人がピアノリレー連弾に挑戦した。

24時間にわたる生合宿形式の猛練習

女芸人たちは、総合司会の内村光良から突然企画への参加を告げられた後、24時間にわたる生合宿形式の猛練習を実施。さらに、ピアノ演奏の経験を持つチャリティーパートナーの山崎育三郎、音楽好きで知られる永尾柚乃、そしてピアノ未経験ながら『笑点』から参戦した林家たい平が助っ人として加わり、総勢15人のチームで本番に臨んだ。

30日に放送された『笑点』演芸コーナーでは、メンバーが1台のピアノを囲み、演奏者が順番に入れ替わりながら弾きつないでいく高難度のパフォーマンスを披露。最後は『笑点のテーマ』で締めくくる全8曲の「元気が出るクラシックメドレー」を見事に演奏し切り、会場を大いに沸かせた。

挑戦を終えたいとうは、「おわりました……!」と安堵の表情でコメント。

パフォーマンスを見届けた内村は、「収録じゃなくて生放送っていうのは、さらにハードルが上がるんですよ! 大したもんです。よくやりました!」と称賛の言葉を送った。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。

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