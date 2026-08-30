海鮮居酒屋「磯丸水産」と、SANYOが手掛ける「海物語」シリーズのコラボキャンペーン「海ファン感謝祭」が、9月1日から30日まで開催される。キャンペーンの実施に先駆けて8月20日、東京・磯丸水産 秋葉原店にて試食発表会が行われた。

約2年半越しに実現した「磯丸水産」×「海物語」

発表会では、SFPダイニング 磯丸事業部の多々良晃司氏と、三洋販売 営業企画部 マーケティンググループの生田康平氏が登壇し、コラボの経緯や限定メニューについて説明した。

多々良氏は、「『海物語』の青色や、南国をイメージしたドリンクを用意しています」とコラボドリンクを紹介。フードについても「魚群に見立てた豆アジを筆頭に、焼き、揚げ、刺身というそれぞれのカテゴリーで用意しているので、楽しんでください」と呼びかけた。

一方、生田氏によると、今回のコラボの構想が生まれたのは約2年半前。当初は「海物語」25周年のタイミングで、“海ファン”へ感謝を伝える企画を検討していたという。

今回の「海ファン感謝祭」が具体的に動き始めたのは約10カ月前。「磯丸水産さんとたくさんの企画を練ってきました」と振り返り、限定メニューだけでなく、店舗スタッフによる法被の着用や、来店客へのうちわのプレゼントなど、店内でも「海物語」の世界を楽しめるさまざまな企画を用意していることを明かした。

限定コラボメニューでは、磯丸水産の強みである新鮮な海鮮素材の味や香ばしい調理法、さらに卓上コンロで自ら焼いて味わう体験など、海鮮居酒屋ならではのおいしさにもこだわっているという。

SEAガールズがおすすめのコラボメニューを紹介!

続いて、「海物語」シリーズのイメージガール「SEAガールズ」が登場。ミスマリン・一ノ瀬のこ、ミスワリン・後藤真桜、ミスウリン・西野夢菜の3人が、磯丸水産の印象や気になるコラボメニューについて語った。

一ノ瀬は、磯丸水産の特徴である各テーブルに設置された七輪に注目。「自分たちで焼きながら食べられるのが楽しいです。お通しが豪華なのもうれしいですね」と、磯丸水産ならではの楽しみ方を紹介した。

おすすめに挙げたコラボドリンクは「マリンちゃんの常夏マンゴーパインサワー」。冷凍パインとマンゴーで、マリンの金髪や水着の色をイメージし、南国を思わせる鮮やかな一杯となっており、「すっきりした味わいで、食事との相性も良さそう。上に乗っているパインもとてもおいしいです」と笑顔を見せた。

後藤は「私は大分県に住んでいるんですけど、大分県には磯丸水産がないんですよ。ぜひ作っていただきたいです」と店舗の出店をリクエスト。そんな後藤がおすすめするのは、「海物語」の象徴でもある「美しく澄んだ青い海」を表現した「大海SPトロピカルブルーサワー」。「パインとぶどうが入っていて、お得な気分になれます」と笑顔を見せた。

一方、西野は普段から磯丸水産を利用しているそうで、「朝まで営業している店舗があるので、困ったときにとても助かっています。海鮮を食べたいときにもよく行っているんですよ」とコメント。

西野は、ガーリックシュリンプの「エビの超確変スタミナパンチ」に注目。「香りがガツンと効いていて、すぐビールを飲みたくなるくらい」とパンチのある味わいを絶賛。さらに「カニ群のカリッとカレー唐揚げ」についても、「カレーのしっかりとした味と、カニの香りや食感が楽しめます」と語った。

「魚群襲来!」に「超確変」も! 「海物語」らしさ満載の限定メニュー

「海ファン感謝祭」では、「海物語」のキャラクターや演出をモチーフにしたメニューがずらり。コラボドリンクには「大海SPトロピカルブルーサワー」「超LUCKY☆クジラッキーぶどうサワー」「マリンちゃんの常夏マンゴーパインサワー」「サムで確定!? PREMIUM メロンサワー」の4種類がラインナップされる。

フードには、豆アジをおなじみの“魚群”に見立てた「魚群襲来! サクサクアジ唐揚げ」をはじめ、「タコ坊主のぷりぷりポン酢」「エビの超確変スタミナパンチ」「カニ群のカリッとカレー唐揚げ」が登場。

さらに、卓上で焼きながら楽しめる「蟹味噌甲羅焼 カニカニSPセット」「海の玉手箱 浜焼きSPセット」も用意され、磯丸水産ならではの海鮮と「海物語」の世界観を同時に味わえる。

限定メニューだけでなく、店舗スタッフの法被姿やオリジナルうちわなど、店内の随所で「海物語」を楽しめる今回の「海ファン感謝祭」。開催は9月1日から30日まで。