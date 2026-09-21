間寛平「24時間テレビ」初代チャリティーランナーの裏側を明かす「150kmくらいでリタイアさせられたんやけど…」

◆最初の24時間マラソンを振り返り
れなち：寛平さんは7月に喜寿を迎えられたとのことで、おめでとうございます！
間：そうなんですよ、ありがとうございます。
れなち：このあいだ「24時間テレビ」も放送していましたが、その初代マラソンランナーと言えば寛平さんですし、今もマラソンやっていらっしゃるじゃないですか。
間：今でもこの炎天下のなか10km走っていますよ。
れなち：すごい！
間：せやけど、僕が（24時間テレビで）一番最初に走ったんは、みんな100km言うてるけど「200km」やで。
れなち：2倍!?
間：せやで、新潟県の苗場から走ったんや。ほんで「戸田橋がえらいことになってるからここでやめなさい」って埼玉県警に怒られて。でも、そんなえらいことになるの分からなかったから。
れなち：まあ、そうですよね。
間：ほんで、150kmくらいでリタイアさせられたんやけど、そんなんケタクソ悪いやん。
れなち：200km走るつもりで準備していたと思いますし。
間：僕も“24時間で200km走る”っていうのを勝負したかってん。ほんで、次の年に200km走ってん。
れなち：すごい！
間：さらに、その2年後に神戸で震災があったから、今度は神戸の市役所から日本武道館まで走ったんやで。
れなち：えー!? 24時間で着くんですか？
間：24時間で走ったらどえらいことになるわ！ 乗用車より速いわ（笑）。
れなち：ハハハ（笑）！ ですよね、そんなの無理ですよね。
間：無理に決まってるやん。だから、毎日100km近くを（7日間かけて）走り続けたんやんか。
れなち：へえー！
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM