間寛平「24時間テレビ」初代チャリティーランナーの裏側を明かす「150kmくらいでリタイアさせられたんやけど…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。9月3日（木）の放送では、間寛平さんが登場！ 本記事では、間さんがチャリティー番組「24時間テレビ『愛は地球を救う』」（日本テレビ系）で、1992年、93年、95年の3回にわたってランナーを務めたチャリティーマラソンについて、当時を振り返った模様をお届けします。

◆最初の24時間マラソンを振り返り

れなち：寛平さんは7月に喜寿を迎えられたとのことで、おめでとうございます！

間：そうなんですよ、ありがとうございます。

れなち：このあいだ「24時間テレビ」も放送していましたが、その初代マラソンランナーと言えば寛平さんですし、今もマラソンやっていらっしゃるじゃないですか。

間：今でもこの炎天下のなか10km走っていますよ。

れなち：すごい！

間：せやけど、僕が（24時間テレビで）一番最初に走ったんは、みんな100km言うてるけど「200km」やで。

れなち：2倍!?

間：せやで、新潟県の苗場から走ったんや。ほんで「戸田橋がえらいことになってるからここでやめなさい」って埼玉県警に怒られて。でも、そんなえらいことになるの分からなかったから。

れなち：まあ、そうですよね。

間：ほんで、150kmくらいでリタイアさせられたんやけど、そんなんケタクソ悪いやん。

れなち：200km走るつもりで準備していたと思いますし。

間：僕も“24時間で200km走る”っていうのを勝負したかってん。ほんで、次の年に200km走ってん。

れなち：すごい！

間：さらに、その2年後に神戸で震災があったから、今度は神戸の市役所から日本武道館まで走ったんやで。

れなち：えー!? 24時間で着くんですか？

間：24時間で走ったらどえらいことになるわ！ 乗用車より速いわ（笑）。

れなち：ハハハ（笑）！ ですよね、そんなの無理ですよね。

間：無理に決まってるやん。だから、毎日100km近くを（7日間かけて）走り続けたんやんか。

れなち：へえー！

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM