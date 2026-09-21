北海道の人はお節介!? Furui Rihoが明かす、つい“世話”を焼いてしまう意外な一面とは？

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

9月のマンスリーゲストとして、シンガーソングライターのFurui Rihoさんが登場。

9月5日（土）の放送では、“世話焼き”エピソードなどについて語ってくれました。

◆“お節介”に表れるFurui Rihoの人柄

鞘師：Furui Rihoさんについてご紹介させてください。北海道のご出身でございます。2019年に初の配信シングル「Rebirth」をリリースされ、2025年はZeppツアー、自身最大規模となる12ヵ所を巡る全国ツアーを開催。2026年3月には、3rdアルバム『Letters』をリリースされました。今月はビルボードライブツアーが控えておりまして、ビルボードライブ台北での初の海外公演も予定されています！

この番組では「チョイス」にフォーカスしているのですが、第1週目は「あなたの今のキャッチコピー」というのを聞いております。りほたんのキャッチコピー、教えてください！

Furui：「嘘がつけないお節介シンガーソングライター」です！

鞘師：なるほど（笑）。言葉通りの？

Furui：言葉通りだね。普段生活しているなかでも、嘘をつくことはあまりやりたくないな、素直でいたいなって思います。曲のなかでも、歌詞に自分のリアルを書いたりして。綺麗に見せる、耳障りがいいからって理由で選ぶ言葉よりかは、みんなも共感できるような、自分のリアルを嘘なく歌うみたいなところで「嘘がつけない」。あとは、すごくお節介なんですよ（笑）。北海道（※Furuiさんは北海道出身）の人ってお節介らしい。

鞘師：そういう傾向があるんですかね。周りのことをすごく心配する、みたいな？

Furui：そう！ 別に必要としてないのに差し伸べちゃう、みたいな感じ（笑）。

鞘師：どういうところでお節介だなって感じます？

Furui：例えば、「北海道旅行に行くんだけど、いい場所ってある？」って聞かれたときって、「この場所とこの場所がいいよ」みたいに答えるだけで相手はいいと思うんです。だけど、ありとあらゆるお店を送りつけて「ここのお店はこうで」とか（笑）。

鞘師：説明まで付けてくれちゃう（笑）。

Furui：あとは、みんなとの旅行のとき、自由行動の時間もあればいいのに、全部のタイムスケジュールを組んで、「何時にここ！」みたいなことをやっちゃう（笑）。

鞘師：なるほど！ 優しいし、仕事ができる人なんだなって感じがする。

Furui：全然違うのよ（笑）！ そういうことをよくやっちゃうから、もうリストがあるの（笑）。

鞘師：いつ言われても出せるように？ すごい！

Furui：もし困ったらいつでも連絡ください（笑）。

鞘師：今すぐにでもそのリストが見たい（笑）！

――番組では他にも、作詞作曲をFuruiさんが手がけた鞘師の楽曲「どっち？」の制作エピソードなどについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/