鞘師里保「ポジティブにキラキラと昇華させていくような…」Furui Rihoプロデュース曲への思いを明かす

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

9月のマンスリーゲストとして、シンガーソングライターのFurui Rihoさんが登場。

9月5日（土）の放送では、作詞作曲をFuruiさんが手がけた鞘師の楽曲「どっち？」の制作エピソードなどについて語ってくれました。

◆楽曲「どっち？」に込めたポジティブな思い

鞘師：今月のゲストはこの方です！

Furui：Furui Rihoです。よろしくお願いします！

鞘師：お久しぶりです！ 以前、「TOKYO SPEAKEASY」というラジオ番組でお話しさせていただく機会もありまして、そのときは「りほたん」と呼ばせていただきました（笑）。

Furui：そうだね（笑）。私が地元で呼ばれている唯一のあだ名が「りほたん」で、私は「さやっしー」と言って、“りほりほ”コンビでしたね。

鞘師：そんな私たちですけども、7月に配信リリースされている私のデジタルシングル「どっち？」をFuruiさんにプロデュースしていただいて。ありがとうございました！

Furui：こちらこそです！

鞘師：いろいろ積み重ねている気持ちを、ポジティブにキラキラと昇華させていくような曲作りが素敵でした。

Furui：嬉しい！

鞘師：そういう曲を自分もライブで表現できたら、みんなを巻き込んで1つになれるんじゃないかって思いましたし、そんな曲を一緒に作らせていただきました。

Furui：いい曲になりましたね！

鞘師：本当に！ 普段、自分がやっているところではできないアウトプットを、まさにFuruiさんの力でやっていただいたなと思っています。

Furui：いやいや、とんでもない。さやっしーさやっしーに上手く歌っていただいて、私の想像通りに仕上がりました。この曲の輪をもっと広げていきたいなと思って、ちょっと踊ってみたりとかもしています。

鞘師：嬉しい～！

――番組では他にも、Furui さんが“世話焼き”エピソードを明かす場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/