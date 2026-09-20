Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「初めて国内旅行みたいなのをしたので…」プライベートで充実の夏休みを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、夏休みにまつわる生徒（リスナー）からのメッセージを紹介し、藤澤自身の充実した夏休みの思い出について語っていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生こんばんは！ 私は夏休みに家族旅行で北海道に行ってきました！ 1年に1回、祖母に会いに行っています。今年は帰る時は寂しくて泣いてしまいました。その帰り道には野生の鹿さんや、きつねさんと出会いました！ 寂しかった気持ちも、動物さんたちのおかげで元気になりました。藤澤先生の夏休みはどうでした？（宮城県 13歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：北海道いいね！ きっとこの時期は涼しいのかな？ いいな〜！ おばあちゃんにちゃんと年に1回会いに行って素敵だね！ やっぱり会いに来てくれるのがおばあちゃんも嬉しいよね！ 僕も東京中心で活動してますけれど、忙しくても自分の家族にはなるべく会いたいよなって思って。

年に1回は絶対に会うとか心の中で決めて、タイミングを見つけて会いに行っていますよ！ そういう時間大事だよね！ 寂しくて泣いちゃうよね〜！ そうだよね！ それもまたおばあちゃんもその気持ちが嬉しいと思うな！ またゆっくり会いに行けるといいよね！ いいな〜！ 素敵な時間過ごしたんだな〜！

「藤澤先生の夏休みはどうでしたか？」ということですけれども、もうね〜！ ありがたいくらいに充実してた！（笑） 実は、まず夏休みに速攻で大阪に行ったのよ！ 行きたい用事があって大阪に行ったんだけど、ミセスの活動とかでも大阪は何回も行かせてもらってるわけですよ。

なんだけれども、プライベートのいわゆる旅行っていう形で初めて国内旅行みたいなのをしたからすごいワクワクドキドキしたね！ すごく楽しかったな！ もちろん地元の長野にも行く時間を作りました！ 家族とも会ったし、自分も合宿と称してこの夏カードゲームを頑張りたいなって謎に思ったからカードゲームをやったりとかしたかな！

あとは何を隠そう、海外にも行きました！ アメリカに10日間くらい行ったかな！ それこそ大人になってプライベートで海外に行くのも初めてだった！ 楽しかったよ！ ドキドキだったよ！

カリフォルニアのディズニーも行きました！ すごい楽しかった！ 行ったことある人は分かるかな？ 入ってロビーがあって、パークの方に行く途中でプールがあるんですよ！ 度々メンバーともディズニーに行ったことあるんだけどプール入ってみたいなってずっと思ってた！ そもそも夏にプール入りたいなって大人になってからずっと思ってた！

その念願が叶って、まさかの海外のディズニーのプールに入ってきました！（笑） 気持ちよかった〜！ この時期のアメリカは日差しがすごく強いから、日中とか本当に気を付けないといけないくらい暑いんだけど、そのプールがめちゃくちゃ気持ちよかったですね！ アトラクションももちろん楽しかったし最高だった！

途中で移動して、度々ミセスLOCKS!でも話してますけど、中学生の時に友人2人と一緒にロサンゼルスにホームステイに行ったんですよ！ その子たちと「大人になったらいつかまたホームステイ先のところに行こう」って子供ながらに夢を掲げて目標を立てたんですね。

それを約20年ぶりに友人2人と一緒に本当に形にできまして！ 厳密に言うとロサンゼルスから車で1、2時間くらい離れた場所にホームステイ先の街があるんだけど、そこまで一緒に行ってみんなで景色を見るといろんなことを思い出しますね！

思い出せるというか、中学生の時にアメリカ行って10日間過ごすって、初めてのことすぎて自分にとってものすごい経験なわけじゃないですか！ だからその景色を目の当たりにすると、昨日のことのように体の中に巡るんだよね！ これがすごいことだなって思った！ その感動を友人と分かち合って「これってものすごいことだよね」ってお互いに言い合って（笑）。

「行こうよ」って言ってくれたのは友達の方でしたから、誘ってくれた友達にも本当に感謝でしたし、ホームステイの経験をできるのも家族のおかげだったりとか、英会話の先生のおかげだったり、ホームステイのファミリーのおかげだったりするので、そういう1個1個にも改めてありがたいなっていう気持ちでいっぱいになった！ もちろん楽しかったんだけど、この夏休みの期間は自分の子供の頃の気持ちに帰れる瞬間がいっぱいあった！

そして、初めてサンフランシスコにも行きました！ めちゃくちゃ寒かった！（笑） びっくりするくらい寒くて、パーカーとかジャケットとかないと風邪引いちゃう！ 夜だと13度〜14度とかなんだけど、体感それよりもっと低い！ 気温が1桁くらい寒いんじゃないかっていうくらい寒かったけれど、そういうのも面白かったな！ ロサンゼルスとちょっと離れただけでこんな違うんだみたいな！ で、行きたかった大会とかもあったりしたのでそういうのも見たりして、日本人の選手がすごい活躍してる姿とかも見て涙出ちゃって、涙涙でした！ あ〜！ 夏休みすごかったな〜!!

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info