現在放送中の日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21時～)でドラム役を演じている富栄ドラムが19日、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催中の大型体験イベント「TBS SPORTS＆VIVANT PARK」のオープニングステージに竜星涼、タイ出身俳優オーム・タナパックらと登壇した。

「会場に来てくれたみんな、ありがとね」会場から大きな拍手

23日まで開催中(イベント公式Xによると21日は台風25号の影響により開催中止)の同イベントは、「動こう! 遊ぼう! キミが主人公」をテーマに開催。『アジア大会 愛知・名古屋』や『SASUKE』の体験ブースに加え、現在放送中の日曜劇場『VIVANT』の世界観を楽しめるコンテンツなどを展開する。入場無料で事前予約も不要(一部ステージは抽選制)。23日まで。オープニングステージには、『VIVANT』にもサプライズ出演したTBSアスリートアンバサダーで柔道家の角田夏実も参加し、ドラマについてトークを展開した。

ドラムは役衣装で登場すると、ドラマと同様に携帯音声で「みなさん、こんにちは。私はドラムです。会場に来てくれたみんな、ありがとね、ありがとね」とあいさつ。会場から大きな拍手を浴びた。

さらにトークで、MCから、たくさんの視聴者から『VIVANT』が愛されていると感じるかと振られると、同じく携帯音声で「超うれしい、超うれしい」と回答。すかさず隣の竜星から「ドラムしゃべれないんだっけ!?」とツッコまれ、会場を笑わせていた。

その後も、声は出さないものの、大きな身振り手振りでトークを盛り上げ、最後は「ありがとう、とっても楽しかったよ!」と集まった観客に呼びかけ、会場を沸かせていた。