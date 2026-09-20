「“キャストみんなでボウリングをしよう”と始まったはずが、蓋を開けてみたらとんでもない規模の番組になっていました(笑)」――俳優の大泉洋が主宰・MCを務める日本テレビ系バラエティ特番『スター激突! 大泉ボウリング』が、10月4日(19:00～)に放送される。

俳優界随一のボウリング愛好家として知られる大泉のもと、俳優、アーティスト、アスリート、お笑い芸人ら各界のボウリング好きが集結。大観衆が見守る豪華なボウリングスタジアムセットを舞台に、プライドを懸けた真剣勝負を繰り広げる。

大泉洋

スターたちの意外な素顔や勝負への熱い思

プレイヤーゲストには、アン ミカ、内川聖一、奥智哉、柿谷曜一朗、春日俊彰(オードリー)、劇団ひとり、小手伸也、小林虎之介、こばやし元樹、高橋努、高橋成美、高橋光臣、ダンディ坂野、那須晃行(なすなかにし)、野村周平、長谷川忍(シソンヌ)、マギー審司、松井ケムリ(令和ロマン)、松村北斗(SixTONES)、水谷隼、山崎弘也(アンタッチャブル)、山本彩、横尾渉(Kis-My-Ft2)、横山裕(SUPER EIGHT)、吉田沙保里が名を連ねる。

スタジオゲストは山田杏奈と高橋克典、進行は日本テレビの石川みなみアナウンサーが担当する。

世代を超えて親しまれ、ルールも分かりやすいボウリングだが、そのシンプルさゆえに一投で勝負の流れが変わるのが醍醐味。最後の一投まで目が離せない白熱のバトルに加え、大泉ならではの軽妙なトークも展開され、スターたちの意外な素顔や勝負への熱い思いを引き出していく。

大泉洋「番宣で始まったはずが、とんでもない規模に」

大泉は、番組誕生のきっかけについて、自身が主演する日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の番宣だったと説明。

「主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の番宣で、“キャストみんなでボウリングをしよう”と始まったはずが、蓋を開けてみたらとんでもない規模の番組になっていました(笑)」と明かす。

さらに、「松村北斗くんをはじめ、豪華すぎるゲストの皆さんが本気で激突する、見応えたっぷりのボウリングバトルです。ぜひお楽しみに!」と呼びかけている。

【編集部MEMO】

大泉洋は、1973年4月3日生まれ、北海道江別市出身。演劇ユニット・TEAM NACSのメンバー。北海道テレビ『水曜どうでしょう』への出演をきっかけに全国的な人気を集め、映画、ドラマ、舞台、音楽、司会など幅広く活動。映画『探偵はBARにいる』『駆込み女と駆出し男』『月の満ち欠け』などで日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。2026年には芸能生活30周年を記念した初のアリーナツアーを開催した。

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