「ウッチャンありがとう」――。ブラックビスケッツが、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)にサプライズ登場で復活した。南々見狂也(南原清隆)、天山ひろゆき(天野ひろゆき)、ビビアン・スーの3人が「STAMINA」「Timing」を披露し、内村光良との久々のやり取りでも両国・国技館を沸かせた。

放送中に仕掛けられていた“匂わせ”

ブラックビスケッツは、1997年に日本テレビ系バラエティ番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』で誕生。活動期間はわずか2年半ながら、CD総売り上げ300万枚を超え、結成11カ月で日本武道館公演を実現した。新宿で行ったゲリラライブには3000人以上のファンが殺到し、『NHK紅白歌合戦』にも2度出演した。

3人の復活を予感させる仕掛けが放送の随所に散りばめられていた。朝の番組告知には、3人の後ろ姿がわずかに映り込み、直前番組ではリハーサルに励む様子を放送。『24時間テレビ』本編に入ってからも、会場には3人のグッズが並ぶなど、“匂わせ”が続いていた。

そしてついに、南々見、天山、ビビアンの3人が両国国技館のステージに姿を現した。

「STAMINA」「Timing」披露

一夜限りの復活ステージで披露したのは、「STAMINA」と「Timing」の2曲。

「STAMINA」は南々見のサックス演奏からスタート。「Timing」では、これまでで最も長い尺となるサックスソロも披露した。

今年の『24時間テレビ』が掲げるテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。3人は代表曲のパフォーマンスを通じて、全ての頑張る人へエールを届けた。

南々見狂也「ウッチャンありがとう」

演奏を終えると、南々見は内村光良に向かって「ウッチャンありがとう」と声を掛け、握手。

内村もビビアンに「久しぶりビビアン!」と呼びかけ、久々に集まったメンバーとのやり取りに両国国技館は大きな盛り上がりを見せた。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。

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